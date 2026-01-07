Thái Lan cảnh báo sẵn sàng hành động sau vụ nã cối từ Campuchia

Bangkok tuyên bố sẵn sàng phản ứng sau vụ đạn cối từ Campuchia bay qua biên giới, dù Phnom Penh khẳng định sự việc chỉ là tai nạn.

Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul ngày 6/1 thông báo Bộ Ngoại giao Thái Lan đã gửi kháng thư tới Campuchia, sau vụ nổ do đạn cối tại vùng Chong Bok gần biên giới hai nước khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương.

Trong thư, Thái Lan cảnh báo sự việc có thể bị xem là "hành động vi phạm tuyên bố ngừng bắn" mà các bên đạt được hồi cuối tháng 12/2025. Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh lực lượng nước này đã kiềm chế, không đáp trả mà lập tức liên hệ với Campuchia để xác minh thông tin.

Quả đạn cối được cho là bắn từ phía Campuchia đã rơi xuống khu vực cao điểm 469 ở vùng Chong Bok, huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, vào sáng 6/1. Quân nhân bị thương không gặp nguy hiểm tính mạng và đã được đưa về hậu phương điều trị.

Thủ tướng tạm quyền Anutin nhấn mạnh Thái Lan chưa thực hiện hành động trả đũa, song luôn sẵn sàng và mọi phản ứng sẽ do quân đội nước này tự quyết định. Ông cho biết các kênh phối hợp quân sự tại thực địa vẫn được duy trì, chính quyền các địa phương biên giới được yêu cầu theo dõi sát tình hình và hỗ trợ người dân.

Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul (giữa) trước cuộc họp báo ở Bangkok ngày 6/1. Ảnh: Thai Enquirer

Quân đội Thái Lan cũng gửi thông cáo phản đối đến Campuchia và yêu cầu làm rõ sự việc. Phát ngôn viên lục quân Thái Lan Winthai Suvaree cho biết quân đội Campuchia đã liên lạc để giải thích rằng đây không phải đòn tấn công có chủ đích, mà là một số binh sĩ mắc sai sót trong thao tác.

Quân đội Thái Lan đề nghị phía Campuchia hết sức thận trọng và tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn, cũng như làm rõ trách nhiệm trong sự cố. Phát ngôn viên Winthai nhấn mạnh Thái Lan có thể phải "tiến hành biện pháp phòng vệ tương xứng" nếu những sự cố tương tự tái diễn.

Giới chức Campuchia chưa bình luận về thông tin.

Giao tranh tái bùng phát đầu tháng 12/2025 khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 32 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) hôm 27/12/2025 ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn. Hai bên nhất trí hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới, cũng như không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại.

Thanh Danh (Theo Khmer Times, Nation, Al Jazeera)