Thaco tăng vốn điều lệ lên hơn 40.000 tỷ đồng

Thaco vừa nâng vốn điều lệ từ 30.389 tỷ đồng lên 40.519 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực tài chính triển khai các dự án đầu tư trọng điểm.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đợt tăng vốn của Tập đoàn Trường Hải (Thaco) hoàn tất vào ngày 24/12. Tư nhân trong nước vẫn nắm 73% vốn doanh nghiệp này, trong đó chủ yếu thuộc sở hữu của ông Trần Bá Dương và gia đình. Phần vốn còn lại do 106 nhà đầu tư nước ngoài sở hữu. JC&C có trụ sở tại Singapore là cổ đông ngoại lớn nhất khi đang nắm 26,7%.

Việc tăng vốn được công ty ông Trần Bá Dương thực hiện thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phần sẽ nhận 1 cổ phần mới.

Vào cuối tháng trước, ban lãnh đạo Thaco cho biết đợt tăng vốn thông qua chia cổ tức để "ghi nhận và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đồng thời bổ sung nguồn lực tài chính triển khai các dự án đầu tư trọng điểm". Công ty cho rằng việc này cũng nhằm củng cố nền tảng cho chiến lược mở rộng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng, dịch vụ và logistics.

Thaco hiện kinh doanh đa ngành với 6 mảng chủ lực gồm ôtô, cơ khí - công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đầu tư - xây dựng, thương mại - dịch vụ và logistics. Công ty do ông Trần Bá Dương gây dựng năm 1997, bắt đầu từ một đơn vị chuyên nhập khẩu xe cũ và cung cấp phụ tùng sửa chữa ôtô.

Thaco là một trong số các doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong văn bản đề xuất thực hiện dự án, Thaco ước tính tổng mức đầu tư là 61,35 tỷ USD. Công ty dự kiến tự thu xếp 20%, tương đương 12,27 tỷ USD. Phần còn lại hơn 49 tỷ USD là vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, đề xuất được Chính phủ bảo lãnh và hỗ trợ lãi suất trong vòng 30 năm.

Ông Trần Bá Dương từng cho biết cá nhân ông và gia đình có thể giảm sở hữu tại Thaco còn 51% thông qua tăng vốn và bán cổ phần để thu xếp vốn cho dự án này.

Liên quan đến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, hôm qua (25/12), Vingroup đã rút đề xuất đầu tư dự án này nhằm dồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm khác. Rút khỏi dự án này nhưng Vingroup cho biết vẫn đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao khác như trung tâm TP HCM - Cần Giờ (54 km), Hà Nội - Hạ Long (120 km), với tổng vốn khoảng 202.000 tỷ đồng. VinSpeed, công ty đường sắt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cùng ngày tăng vốn từ 33.000 tỷ lên 45.000 tỷ đồng.

Phương Đông