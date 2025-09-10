Thaco muốn hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc làm đường sắt đô thị

Chủ tịch Thaco chia sẻ về triển vọng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc Hyundai Rotem để phát triển trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Ngày 9/9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương và ông Lee Yong-bae, Tổng giám đốc Hyundai Rotem.

Tại cuộc gặp, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco cho biết tập đoàn này dự định đầu tư trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Ông cũng chia sẻ về triển vọng hợp tác giữa Thaco và Hyundai Rotem trong lĩnh vực này.

Theo ông Lee Yong-bae, CEO Hyundai Rotem, Việt Nam có tiềm năng lớn trong phát triển đường sắt cao tốc để phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

"Hyundai Rotem muốn tham gia phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ sản xuất tàu cao tốc, vận hành tiết kiệm với gói giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực, nội địa hóa, bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình vận hành", ông nói.



Phía Hyundai Rotem và Thaco cũng trả lời chi tiết các câu hỏi của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc về kết quả sản xuất thực tế của Hyundai Rotem trong lĩnh vực tàu cao tốc, tốc độ thiết kế tàu, chi phí vận hành, sản xuất linh kiện, phụ tùng để bảo đảm vận hành, hệ thống tín hiệu điều khiển...

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tại cuộc gặp Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương và ông Lee Yong-bae, Tổng giám đốc Hyundai Rotem. Ảnh: VGP

Thaco là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động đa ngành như ôtô, nông nghiệp, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ. Năm ngoái, tập đoàn này nộp ngân sách Nhà nước hơn 23.700 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động. Họ cũng chiếm khoảng một phần ba thị phần ôtô nội địa, với doanh số bán 92.000 chiếc trong 2024.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính đầu năm nay, ông Trần Bá Dương từng cho biết Thaco sẽ tập trung tham gia vào làm đường sắt đô thị, đặc biệt là các toa tàu, các cấu kiện thép. Doanh nghiệp này cũng được Thủ tướng đề nghị tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất toa tàu, đầu máy của đường sắt tốc độ cao. Sau đó 3 tháng, họ có văn bản gửi Thủ tướng, đề xuất được đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 61,35 tỷ USD, theo hình thức trực tiếp.

Hyundai Rotem là doanh nghiệp cơ khí lớn của Hàn Quốc, thành lập năm 1977, thuộc Tập đoàn Hyundai. Họ hoạt động trong lĩnh vực đường sắt, gồm sản xuất tàu cao tốc, đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu và dịch vụ bảo trì. Đây cũng là doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ tàu sử dụng năng lượng hydro....

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao ý tưởng hợp tác, chuyển giao công nghệ của Hyundai Rotem cho doanh nghiệp Việt trong quá trình công nghiệp hóa ngành đường sắt. Theo ông, hệ thống đường sắt tốc độ cao muốn hoạt động hiệu quả phải bảo đảm tính đồng bộ, từ thiết kế ban đầu, đến sản xuất đường ray, hệ thống tín hiệu, đầu máy, toa xe, công tác bảo trì, bảo dưỡng, chi phí vận hành...

Việt Nam có nhiều tuyến đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị cần triển khai trong thời gian tới. Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý, tham mưu cho Chính phủ trong lĩnh vực này... Do đó, Phó thủ tướng đề nghị doanh nghiệp làm việc với Bộ Xây dựng để trình bày ý tưởng thiết kế tổng thể, đồng bộ để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Ông đánh giá các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đều đã hiện diện và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các doanh nghiệp tiếp tục tăng hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác hai nước.

Phương Dung