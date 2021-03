Thaco dẫn đầu thị trường xe Việt trong tháng hai

Thaco Auto bán ra 5.769 xe, đạt thị phần 44,6%, cao nhất thị trường, tổng doanh số các thành viên VAMA trong tháng 2 giảm 47% so với cùng kỳ.

Tháng 2/2021, các thành viên của VAMA bán ra 12.939 xe, gồm 6.432 xe du lịch, 3.372 xe thương mại và 135 xe chuyên dụng. Con số này giảm 22% so với tháng trước và giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Thaco Auto dẫn đầu doanh số với thị phần 44,6%, tổng lượng bán ra 5.769 xe, bao gồm 4.508 xe du lịch và 1.261 xe thương mại.

Seltos là mẫu xe dẫn đầu doanh số của Kia trong tháng 2/2021.

Một chuyên gia trong ngành lý giải, tháng hai là thời điểm khó khăn chung của toàn ngành ôtô Việt Nam, đặc biệt là dòng xe du lịch. "Covid-19 bùng phát trở lại hồi cuối tháng một, ưu đãi lệ phí trước bạ của Chính phủ kết thúc và Tết Nguyên đán rơi vào đầu tháng hai nên khách hàng đều đã xuống tiền mua xe trước đó", vị chuyên gia này nói. Doanh số dòng xe du lịch suy giảm 21% so với tháng 1 và 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoại trừ Peugeot tăng 30% doanh số so với tháng 1, những hãng xe con còn lại của VAMA đều tăng trưởng âm trong tháng 2. Hãng Pháp bán ra 505 xe, tăng 184% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 30% so với tháng trước. Đại diện nhà phân phối cho biết, góp công lớn trong tăng trưởng của Peugeot lần này là mẫu 2008 mới.

2008 là SUV cỡ nhỏ mới của Peugeot tại Việt Nam.

Doanh số Kia dù giảm so với tháng trước nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính theo thương hiệu xe, Kia là hãng dẫn đầu thị phần VAMA với 2.488 xe, chiếm 19,2% thị phần. Đứng sau là Toyota với 2.411 xe, chiếm 18,6%.

Seltos là mẫu xe dẫn đầu doanh số của Kia với 1.012 xe, đứng thứ hai trong top 10 xe bán chạy nhất tháng hai. Trong hai tháng đầu năm, mẫu xe này bán 2.238 xe, là một trong những chủ lực của Thaco tại Việt Nam.

Tuấn Vũ (Ảnh: Thaco Auto)