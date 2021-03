Tiêu thụ ôtô tiếp tục sụt giảm

Lượng bán hàng của hầu hết các hãng xe con trên thị trường trong tháng 2/2021 đều sụt giảm mạnh.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, lượng bán hàng của các thành viên đạt 12.939 xe (chưa gồm chassis xe buýt) trong tháng 2, giảm 47% so với tháng trước. Đây là lần thứ hai liên tiếp, sức mua ôtô sụt giảm.

Ngoại trừ Peugeot tăng 30% doanh số so với tháng 1, những hãng xe con còn lại của VAMA đều tăng trưởng âm trong tháng 2. Dẫn đầu mức giảm là Mitsubishi -75%, theo sau gồm Honda -58% và Toyota -46%.

Tương tự VAMA, hãng phân phối xe Hyundai, TC Motor cũng có tháng bán hàng sụt giảm mạnh. Tổng 3.021 xe của thương hiệu Hàn Quốc bán ra, giảm khoảng 50% so với tháng 1. VinFast cũng vậy, giảm gần 40%, đạt 1.718 xe bán ra với Fadil là mẫu xe bán chạy nhất của hãng, 1.090 xe.

Do tháng 2 đúng dịp Tết Nguyên đán, các hoạt động kinh doanh ôtô có thời điểm tạm dừng. Sau đó, thị trường rơi vào trạng thái ì ạch do phần lớn nhu cầu của khách đã đổ dồn trước Tết. Vì thế, sức mua vẫn chưa thể tăng trưởng trở lại, các hãng hiện tung ra nhiều ưu đãi để kích cầu. Hồi tháng 1, lượng xe tiêu thụ cũng suy giảm so với tháng cuối năm 2020 vì khách tranh thủ mua xe để hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 2/2021. Đồ họa: Việt Chung-Lương Dũng

Danh sách các mẫu xe bán chạy nhất thị trường tiếp tục có nhiều xáo trộn. Vios tụt dốc rơi xuống thứ 8, trong khi Mitsubishi Xpander bán 630 xe và rơi xuống thứ 6 từ ngôi số một hồi tháng 1. VinFast Fadil lập đỉnh doanh số toàn thị trường lần đầu tiên xét trong một tháng và cho thấy khả năng thách thức hai mẫu xe giá rẻ Hàn Quốc, Kia Morning và Hyundai i10.

Vios vừa ra mắt phiên bản nâng cấp hôm 23/2 vẫn chưa kịp lấy lại phong độ và có tháng thứ hai để Hyundai Accent và Honda City vượt mặt. Kia Setos và Toyota Corolla Cross, hai tân binh của phân khúc CUV cỡ B và cận C đều bán tốt, tiềm năng có thể là "ngựa ô" doanh số của thị trường trong những tháng tới.

Thành Nhạn