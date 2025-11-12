Thách thức của Meghan Markle khi trở lại đóng phim

Việc Meghan Markle tái xuất sau tám năm ngừng đóng phim khó cứu danh tiếng của cô, theo bình luận của truyền thông Anh.

Cựu diễn viên Meghan Markle trở lại màn ảnh, xuất hiện trên phim trường Close Personal Friends ở Mỹ hôm 5/11, gây chú ý với khán giả. Nguồn tin của People cho biết Công nương xứ Sussex giữ một vai nhỏ - tự đóng chính cô. Người này nói Meghan nhận vô số lời mời diễn xuất trong nhiều năm vắng bóng, nhưng chỉ chọn vai này vì thấy phù hợp.

Bộ phim kể về một đôi tình nhân bất ngờ gặp vợ chồng ngôi sao trong chuyến đi tới Santa Barbara. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Meghan từ khi cô thông báo ngừng đóng Suits - series đã làm nên tên tuổi Meghan Markle - năm 2017. Một năm sau, cô kết hôn hoàng tử Harry.

Meghan Markle, 44 tuổi, trên trường quay đầu tháng 11. Ảnh: Backgrid

Dù không đóng phim suốt tám năm, Meghan Markle là gương mặt quen thuộc của ngành giải trí. Từ khi rời hoàng gia và sang Mỹ năm 2020, vợ chồng cô ra mắt bốn bộ phim tài liệu về cuộc đời của họ - những dự án thuộc hợp đồng độc quyền được cho trị giá 100 triệu USD với Netflix. Tuy nhiên, phần lớn tác phẩm nhận phản hồi không tích cực từ khán giả và giới chuyên môn.

Trong bối cảnh đó, Independent ngày 7/11 có bài viết bình luận về màn tái xuất của Meghan Markle. Theo nhà báo Lydia Spencer-Elliott, việc Meghan đóng nhân vật là chính cô là một quyết định "kỳ quặc" bởi gần một năm qua, cô chỉ dành thời gian nấu ăn, trò chuyện với khách mời trong show lifestyle With Love, Meghan. Chương trình này còn bị giới phê bình chê gượng gạo, vô vị.

Meghan Markle trong Suits mùa 1 Trích đoạn Rachel Zane (Meghan Markle đóng) trong tập đầu tiên của "Suits" mùa 1 (2011). Video: YouTube/ Peacock

Nhà báo cũng cho rằng Meghan Markle có "nước đi an toàn và sai hướng" khi chọn tự tái hiện bản thân. Để làm rõ quan điểm, Spencer-Elliott liệt kê một số người nổi tiếng từng xuất hiện trong phim với vai trò khách mời, diễn chính họ như Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Home Alone, Al Pacino (Jack and Jill), Katy Perry (Zoolander 2), nhận xét dạng vai này không mới mẻ, gây khó chịu cho người xem.

Trước đây, nhà phê bình phim Matt Zoller Seitz từng giải thích vấn đề trên. Theo ông, khán giả luôn cảm thấy nghệ sĩ "đang giả làm một cái tôi khác" khi họ mang đúng hình tượng của mình lên màn ảnh.

Show lối sống của Meghan Markle kém thu hút Trailer "With Love, Meghan 2". Chương trình lên sóng hồi tháng 8 nhưng kém sức hút sau khi một số tờ báo Anh chê "nhàm chán". Video: Netflix

Ngoài ra, trang tin nhắc đến màn hợp tác giữa Harry-Meghan và Netflix. Tháng 8, truyền thông quốc tế đưa tin hai bên gia hạn hợp đồng nhưng chuyển từ dạng độc quyền sang xem trước (first-look), có giá trị thấp hơn. Điều này đồng nghĩa Netflix được xem trước ý tưởng vợ chồng cô muốn thực hiện, có quyền từ chối mà không bị ràng buộc phải phát hành. Nếu bị khước từ, cặp sao có thể chào bán nội dung với các nền tảng khác.

Independent nhận xét về sự thay đổi hợp đồng là dấu hiệu cho thấy đến nay chưa có dự án nào Meghan sản xuất với tư cách cá nhân có tiếng vang tương đương Suits. Bên cạnh đó, nhà báo cho rằng có lẽ Meghan chỉ có thể đóng vai chính mình do cô đã xây dựng một hình ảnh thương hiệu quá mạnh mẽ. Những ồn ào xoay quanh Meghan và Netflix gây chú ý đến mức "rất khó để công chúng tin cô có thể hóa thân thành bất kỳ ai khác, trừ khi dùng nhiều kỹ xảo hóa trang và trang phục cầu kỳ".

Meghan Markle trong bộ ảnh quảng bá thương hiệu lối sống As Ever do cô thành lập. Ảnh: Instagram/ Meghan

Meghan Markle sinh năm 1981 tại California (Mỹ), tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003. Trước khi yêu Harry, cô đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình. Năm 2017, cô và Harry có cuộc phỏng vấn chung đầu tiên trên đài BBC. Dịp này, Meghan tuyên bố tạm gác lại sự nghiệp riêng để tập trung vào công việc hoàng gia. Sau khi đến Mỹ, cô thử sức nhiều công việc như làm người dẫn chương trình podcast, viết sách thiếu nhi. Tháng 3, cô ra mắt thương hiệu về phong cách sống As Ever chuyên bán mứt, trà và nến thơm.

Hiện Meghan sống cùng chồng con tại khu dân cư Montecito, California. Cả hai có một con trai Archie, sáu tuổi, và con gái Lilibet, bốn tuổi. Khi họ rời đi, Hoàng gia Anh cắt mọi tước vị trong quân đội của Harry, chỉ còn tước hiệu Công tước xứ Sussex. Năm 2023, Meghan ký hợp đồng với WNE - công ty quản lý hàng đầu Hollywood.

Phương Thảo (theo Independent, People)