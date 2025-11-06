Meghan Markle trở lại đóng phim

Diễn viên Meghan Markle - vợ Hoàng tử Anh Harry - tham gia "Close Personal Friends" sau bảy năm ngừng đóng phim.

Hôm 5/11, nguồn tin của People cho biết Meghan đang ghi hình ở phim trường Pasadena, bang California (Mỹ). "Cô ấy thoải mái và vui vẻ, cư xử thân thiện với mọi người", người này nói.

Close Personal Friend do Jason Orley (đạo diễn Big Time Adolescence) thực hiện, có sự góp mặt của Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid và Henry Golding. Nội dung về một cặp tình nhân bất ngờ gặp vợ chồng ngôi sao nổi tiếng trong chuyến đi tới Santa Barbara, California. Dự án khởi quay tại London vào tháng 9, hiện tiếp tục ghi hình ở Mỹ.

Diễn viên Meghan Markle. Ảnh: Netflix

Theo The Sun, dự án được xem là cột mốc đánh dấu việc Meghan quay lại với điện ảnh sau thời gian dài rời xa phim trường. Trước khi kết hôn, Meghan từng nổi tiếng với vai Rachel Zane trong loạt phim truyền hình Suits, phát sóng từ năm 2011 đến 2018. Sau khi cưới Hoàng tử Harry, cô rút lui khỏi diễn xuất, chỉ xuất hiện trong chương trình thực tế With Love, Meghan.

Hồi tháng 3, nữ công tước xứ Sussex nói với People quá trình ghi hình cho Netflix giúp cô "bước ra khỏi vùng an toàn", đối diện với máy quay theo một cách hoàn toàn mới. Show thực tế giúp cô nhìn lại quãng thời gian làm diễn viên, đồng thời nói Suits là kỷ niệm quý giá trong sự nghiệp. Cô vẫn giữ chiếc váy bút chì ở tập đầu tiên như vật lưu niệm.

Meghan Markle trong 'Suits' Meghan Markle trong "Suits". Video: USA Network

Meghan Markle, 44 tuổi, sinh tại California (Mỹ), tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003. Cô và Harry kết hôn tháng 5/2018, đón con trai đầu lòng - Archie - năm 2019. Một năm sau, cả hai thông báo rời hoàng gia và đến Mỹ. Khi họ chuyển đi, Hoàng gia Anh cắt mọi tước vị trong quân đội của Harry, chỉ còn tước hiệu Công tước xứ Sussex. Tháng 6/2021, cặp sao có con gái thứ hai - bé Lilibet.

Sau khi rời hoàng gia, cô thử sức nhiều công việc như làm người dẫn chương trình podcast, viết sách thiếu nhi và kinh doanh. Năm 2023, cô ký hợp đồng với WNE - công ty giải trí quản lý hạng A ở Hollywood.

Trailer phim "With Love, Meghan" Trailer chương trình phong cách sống "With Love, Meghan 2". Video: Netflix

Theo truyền thông quốc tế, hiện vợ chồng Meghan Markle sống trong biệt thự trị giá 14 triệu USD tại khu dân cư Montecito, California. Cả hai thích nhịp sống ở đây vì đủ sự riêng tư để gia đình có cuộc sống bình thường sau những chuyện ồn ào ở Anh. Họ duy trì lối sống lặng lẽ, thường đi bộ đường dài và nấu ăn cùng nhau.

Cát Tiên (theo People)