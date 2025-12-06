TH true Milk trong top 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam

TH true Milk được vinh danh doanh nghiệp bền vững nhờ góp phần phát triển nông nghiệp sạch, đóng góp tích cực cho ngành sữa, đảm bảo phúc lợi người lao động và nỗ lực vì cộng đồng,

Lễ công bố "Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2025" với chủ đề "Chương mới của kỷ nguyên xanh" diễn ra chiều 5/12, tại Hà Nội. Sự kiện thuộc chương trình Đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Tài chính tổ chức.

Ông Tal Cohen (thứ năm từ trái sang), đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn TH, nhận vinh danh "Top 10 Doanh nghiệp bền vững 2025". Ảnh: TH true Milk

Công ty Cổ phần Sữa TH - đơn vị vận hành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH true Milk thuộc Tập đoàn TH được lựa chọn vào Top 10 Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất.

Theo ban tổ chức, đây là sự ghi nhận cho cam kết nhất quán của trong phát triển nông nghiệp sạch, tuần hoàn và thân thiện môi trường của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp còn đảm bảo phúc lợi, quyền lợi và an toàn cho người lao động; thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành sữa Việt Nam.

"Danh hiệu là động lực để TH kiên định với chiến lược phát triển bền vững, tạo ra giá trị dài hạn cho người tiêu dùng, xã hội và đất nước", ông Tal Cohen, đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn TH, chia sẻ.

Ông cho biết ngay từ những ngày đầu khởi dựng, TH đã triển khai dự án chăn nuôi bò sữa đại công nghiệp theo chuỗi khép kín từ đồng cỏ đến bàn ăn, đưa khoa học công nghệ và quản trị đan xen vào nhau để tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp còn đưa người nông dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị, xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

Công ty Cổ phần Sữa TH là đơn vị vận hành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH true Milk thuộc Tập đoàn TH. Ảnh: TH true Milk

Từ năm 2018, TH ban hành chính sách phát triển bền vững gồm 6 trụ cột: dinh dưỡng và sức khỏe, môi trường, con người, giáo dục, cộng đồng, phúc lợi động vật và thực hiện Báo cáo phát triển bền vững thường niên.

Đầu năm 2025, Công ty cổ phần Sữa TH là một trong hai đơn vị thành viên của Tập đoàn TH (cùng với Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên) công bố đạt Chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014 từ thời điểm năm 2023 và cam kết duy trì lâu dài trạng thái này.

Đại diện doanh nghiệp cho biết trong quá trình sản xuất, để giảm phát thải tối đa và đạt trung hòa carbon, công ty triển khai nhiều giải pháp giảm sử dụng năng lượng, chuyển đổi sang năng lượng xanh, cải tiến trang thiết bị, công nghệ; quản lý hiệu quả chất thải. Từ năm 2023, Nhà máy sữa tươi sạch TH true Milk chấm dứt chạy lò hơi đốt dầu FO (nhiên liệu hóa thạch) và thay thế bằng lò hơi chạy nguyên liệu sinh khối. Riêng sáng kiến này giúp giảm phát thải hơn 7.000 tấn CO2 mỗi năm. Toàn bộ các bóng đèn cao áp metal halide tại nhà máy được thay bằng bóng đèn led, giúp tiết kiệm điện năng.

Nhà máy còn áp dụng hàng loạt sáng kiến đảm bảo giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sản xuất như: lắp biến tần điều khiển cho máy nén lạnh kho lạnh, thay thế máy thổi hiệu suất thấp bằng máy thổi khí hiệu suất cao theo công nghệ Turbo Blower; cài đặt lại áp suất khí nén sử dụng trên các dây chuyền sản xuất; lắp đặt bảo ôn van hơi; giảm nhựa dùng một lần...

TH góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Ảnh: TH true Milk

Ở góc độ xã hội, các dự án TH không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế mà chuỗi sản xuất còn hỗ trợ thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, thu hút sự tham gia của người dân địa phương. Riêng tại "thủ phủ bò sữa" của Tập đoàn TH tại miền Tây Nghệ An, TH tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng nghìn lao động, đưa người nông dân vào thành một mắt xích trong chuỗi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao khép kín. Trong đó có mô hình người dân địa phương trồng cây nguyên liệu (chủ yếu là ngô, mía) và được doanh nghiệp bao tiêu với giá trị thu mua hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Ngoài kinh doanh, sản xuất, TH còn thực hiện các chương trình an sinh xã hội lớn, hoạt động xã hội, xoá đói giảm nghèo, xóa nhà tạm - nhà dột nát. Đặc biệt là các chương trình mang tính chiến lược về dinh dưỡng học đường, sức khỏe học đường, góp phần cải thiện thể lực, tầm vóc người Việt.

Năm 2025 đánh dấu 10 năm chương trình CSI đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục sử dụng bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) làm căn cứ đánh giá toàn diện về kinh tế – xã hội – môi trường đối với hơn 500 hồ sơ tham dự. Chương trình năm nay ghi dấu bằng việc đổi mới quy trình đánh giá, tăng cường ứng dụng công nghệ và thúc đẩy động lực phát triển bền vững cho khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

Ngọc Hà