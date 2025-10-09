Tether muốn kết hợp với đối tác Việt phát triển giao dịch tài sản mã hóa

Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT, một trong những đồng tiền số phổ biến và có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, muốn hợp tác với đối tác Việt Nam phát triển thị trường tài sản mã hóa.

Tại cuộc gặp Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ngày 9/10, ông Marco Dal Lago, Phó chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu của Tether khẳng định Việt Nam là thị trường tiềm năng và quan trọng của tập đoàn này.

Ông Marco Dal Lago cho biết tập đoàn này muốn hợp tác, đồng hành cùng các đối tác Việt Nam phát triển thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Họ cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng khung pháp lý cho các giao dịch, để thu hút nguồn lực từ bên ngoài, hỗ trợ tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc gặp đại diện Tập đoàn Tether, ngày 9/10. Ảnh: VGP

Mới đây, Việt Nam ban hành Nghị quyết 5 cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Hiện, nhà điều hành đang trong quá trình xem xét, dự kiến cấp phép hoạt động cho khoảng 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa. Sau đó, cơ quan quản lý dự kiến ban hành luật để thực hiện chính thức.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm nay, tiến tới hai con số trong giai đoạn tiếp theo. Để đạt được điều này, Việt Nam cần nhiều nguồn lực để phát triển hạ tầng, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển lớn, trung tâm tài chính quốc tế...

Theo Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, giao dịch tài sản mã hóa là một vấn đề rất mới, tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, Việt Nam rất muốn học tập kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để phát triển thị trường này.

"Đây sẽ là 'sân chơi' chuyên nghiệp cho nhà đầu tư, người dân, đồng thời là kênh để thu hút nguồn tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước", ông nói.

Ông Phớc khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam sẽ tăng hợp tác với những tập đoàn công nghệ lớn, có uy tín, độ tin cậy cao trong lĩnh vực tài sản mã hóa để phát triển, vận hành thị trường giao dịch tài sản mã hóa an toàn, hiệu quả.

Tại cuộc gặp, Phó thủ tướng và lãnh đạo Tether đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, chính sách về giao dịch tài sản mã hóa. Hai bên cũng đề cập tới cơ chế hợp tác mà Tether có thể triển khai với đối tác, kinh nghiệm quản lý dòng tiền qua sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Phương Dung