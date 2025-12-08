'Tết Dương lịch quá ngắn vì chỉ nghỉ một ngày'

Tết Dương lịch 2026 rơi vào thứ năm, vì thế tôi đã đề xuất công ty làm bù ngày thứ bảy 27/12 để có chuỗi nghỉ liên tiếp bốn ngày.

Là một nhân viên văn phòng đã nhiều năm làm việc trong môi trường công ty lớn, tôi luôn mong chờ những dịp nghỉ lễ để được tạm rời guồng quay công việc và tái tạo năng lượng.

Thế nhưng, khi biết rằng Tết Tây năm 2026 công ty tôi chỉ được nghỉ đúng một ngày duy nhất 1/1, tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Ngày 1/1/2026 rơi vào thứ Năm, đồng nghĩa với việc ngay sáng thứ sáu 2/1 chúng tôi phải quay lại văn phòng làm việc.

Tôi đã đề xuất với công ty phương án hoán đổi ngày làm việc sang thứ bảy 27/12/2025 để được nghỉ bù cho thứ sáu 2/1/2026, nhằm tạo thành kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp: từ 1/1 đến 4/1/2026. Thực tế, việc chỉ nghỉ đúng một ngày khiến Tết Tây trở nên hơi "nhạt".

Tôi cho rằng nếu kỳ nghỉ Tết Tây thêm vài ngày nghỉ nữa, cũng là một biện pháp hiệu quả để kích cầu du lịch nội địa.

Nếu người lao động có đủ thời gian nghỉ, họ sẽ sẵn sàng chi tiêu cho các hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng, góp phần kích thích kinh tế, vì Tết Nguyên đán đa phần phục vụ cho những lễ nghi mang tính chất gia đình, thăm hỏi họ hàng.

Tôi hy vọng rằng trong tương lai, Tết Tây sẽ không còn là ngày lễ ngắn nữa, mà trở thành một dịp thật sự đáng mong chờ, để chúng ta bước vào năm mới với sự hân hoan, trọn vẹn và đầy năng lượng, trước khi ăn Tết Nguyên đán truyền thống.

PT