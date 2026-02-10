Tết đầu tiên của Trường Hy Vọng tại nhà mới

Chương trình Tết Hy Vọng được tổ chức ngày 7/2 trong khuôn viên ngôi trường mới khánh thành hồi tháng 8/2025. Với không gian rộng rãi, học sinh và các giáo viên Trường Hy Vọng thỏa sức trang trí các tiểu cảnh, góc chụp ảnh đậm không khí Tết với những chậu cúc rực rỡ, hoa mai và hoa đào giấy do chính tay các em làm.
Chương trình Tết Hy Vọng được tổ chức ngày 7/2 trong khuôn viên ngôi trường mới khánh thành hồi tháng 8/2025. Với không gian rộng rãi, học sinh và các giáo viên Trường Hy Vọng thỏa sức trang trí các tiểu cảnh, góc chụp ảnh đậm không khí Tết với những chậu cúc rực rỡ, hoa mai và hoa đào giấy do chính tay các em làm.
Không gian Tết được chia thành nhiều gian hàng, trong đó có quầy "cho thuê" áo dài với đủ kích thước, nam - nữ để các em chụp ảnh. Nhiều bộ do thầy cô trong trường đóng góp, tạo nên gian hàng nhiều màu sắc.
Không gian Tết được chia thành nhiều gian hàng, trong đó có quầy "cho thuê" áo dài với đủ kích thước, nam - nữ để các em chụp ảnh. Nhiều bộ do thầy cô trong trường đóng góp, tạo nên gian hàng nhiều màu sắc.
Các gian hàng ẩm thực gần như không lúc nào vắng khách. Đây là những món do học sinh của trường chế biến, phục vụ dựa trên các nguyên liệu do nhà ăn cung cấp. Đông khách nhất là quầy bánh lọc Huế, bánh chuối, bánh khoai, bánh xèo, chè, bánh mì nướng muối ớt.
Các gian hàng ẩm thực gần như không lúc nào vắng khách. Đây là những món do học sinh của trường chế biến, phục vụ dựa trên các nguyên liệu do nhà ăn cung cấp. Đông khách nhất là quầy bánh lọc Huế, bánh chuối, bánh khoai, bánh xèo, chè, bánh mì nướng muối ớt.
Phiên chợ Tết không dùng tiền mặt. Các em dùng tiền giấy với mệnh giá 2 đồng, 5 đồng. Mỗi học sinh được phát 20 đồng để thưởng thức món ăn, trải nghiệm chụp ảnh. Nếu muốn có nhiều hơn, các em phải vượt qua các thử thách như hát karaoke, vẽ tranh, chơi nhảy bao bố, đua cua.
Phiên chợ Tết không dùng tiền mặt. Các em dùng tiền giấy với mệnh giá 2 đồng, 5 đồng. Mỗi học sinh được phát 20 đồng để thưởng thức món ăn, trải nghiệm chụp ảnh. Nếu muốn có nhiều hơn, các em phải vượt qua các thử thách như hát karaoke, vẽ tranh, chơi nhảy bao bố, đua cua.
Không chỉ học sinh nữ đứng bếp, nhiều bạn nam cũng trổ tài nấu nướng khi đứng quầy bánh hỏi thịt nướng, chè chuối, bánh flan.
Linh Hương, đến từ Hải Phòng, cho biết phải xếp hàng khá lâu để đến lượt nhưng em không muốn bỏ lỡ món nào vì tất cả đều rất hấp dẫn vì chế biến ngay tại chỗ.
Không chỉ học sinh nữ đứng bếp, nhiều bạn nam cũng trổ tài nấu nướng khi đứng quầy bánh hỏi thịt nướng, chè chuối, bánh flan.
Linh Hương, đến từ Hải Phòng, cho biết phải xếp hàng khá lâu để đến lượt nhưng em không muốn bỏ lỡ món nào vì tất cả đều rất hấp dẫn vì chế biến ngay tại chỗ.
Các sư thầy, sư cô ở Huế cũng vào Đà Nẵng tham gia Tết với nhà trường và góp vui bằng một gian hàng bánh bột lọc và bánh nậm chay. Lọ hoa cắm bàn tô điểm cho gian hàng cũng được các sư hái từ các loài hoa dại quanh trường.
Các sư thầy, sư cô ở Huế cũng vào Đà Nẵng tham gia Tết với nhà trường và góp vui bằng một gian hàng bánh bột lọc và bánh nậm chay. Lọ hoa cắm bàn tô điểm cho gian hàng cũng được các sư hái từ các loài hoa dại quanh trường.
Các trò chơi cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ngọc Diệp, 11 tuổi, cho hay đây là lần đầu tiên chơi trò đua cua, dù không thắng lần nào nhưng em vẫn rất thích mỗi khi "ứng viên" của mình bước vào đường đua tranh tài.
Các trò chơi cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ngọc Diệp, 11 tuổi, cho hay đây là lần đầu tiên chơi trò đua cua, dù không thắng lần nào nhưng em vẫn rất thích mỗi khi "ứng viên" của mình bước vào đường đua tranh tài.
Với mỗi lượt thắng, học sinh được thưởng 2 đồng để trải nghiệm các gian hàng khác nhau.
Với mỗi lượt thắng, học sinh được thưởng 2 đồng để trải nghiệm các gian hàng khác nhau.
Nhiều học sinh tốt nghiệp đã trở về trường để chung vui Tết Hy Vọng cùng thầy cô và các em. Khoác lên mình những chiếc áo dài của "Tiệm ảnh Hy Vọng", các anh chị hát tặng nhiều bài hát tạo nên không khí lễ hội vui nhộn trong cả trường.
Nhiều học sinh tốt nghiệp đã trở về trường để chung vui Tết Hy Vọng cùng thầy cô và các em. Khoác lên mình những chiếc áo dài của "Tiệm ảnh Hy Vọng", các anh chị hát tặng nhiều bài hát tạo nên không khí lễ hội vui nhộn trong cả trường.
Buổi tối, chương trình văn nghệ là màn tranh tài giữa các liên đội. Các tiết mục được đầu tư công phu, sáng tạo, do ban giám khảo là các thầy cô Trường Hy Vọng và cô chú đến từ Quỹ Hy vọng, Tập đoàn FPT chấm điểm. Chương trình cũng trao thưởng cho các đội trong các phần thi vẽ tranh, ẩm thực đã diễn ra trước đó.
Thầy Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc điều hành Trường Hy Vọng cho biết đây là lần thứ 5 đón Tết cùng học sinh. "Sau hôm nay, các em sẽ trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Thầy mong các em sẽ chia sẻ thật nhiều câu chuyện ở trường, kể cả niềm vui nỗi buồn cho gia đình. Và khi trở lại trường, thầy cũng mong những câu chuyện thân thương nơi quê nhà sẽ được các em chia sẻ cùng nhau, cùng tạo nên sợi dây gắn kết", thầy Quyền nói.
Trường Hy vọng (Hope School) ra đời năm 2021 dành cho trẻ em không may mắn mất cha, mẹ vì Covid-19. Nơi đây không trực tiếp tổ chức dạy học, xây dựng chương trình đào tạo mà phân bổ các em về những trường học của FPT từ lớp 1 đến 12 và những cấp cao hơn ở khu vực FPT City Đà Nẵng. Hope School tổ chức nội trú, nuôi dưỡng, hỗ trợ để các em có điều kiện hòa đồng, sinh hoạt cùng bạn bè, thêm động lực học tập.
Buổi tối, chương trình văn nghệ là màn tranh tài giữa các liên đội. Các tiết mục được đầu tư công phu, sáng tạo, do ban giám khảo là các thầy cô Trường Hy Vọng và cô chú đến từ Quỹ Hy vọng, Tập đoàn FPT chấm điểm. Chương trình cũng trao thưởng cho các đội trong các phần thi vẽ tranh, ẩm thực đã diễn ra trước đó.
Thầy Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc điều hành Trường Hy Vọng cho biết đây là lần thứ 5 đón Tết cùng học sinh. "Sau hôm nay, các em sẽ trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Thầy mong các em sẽ chia sẻ thật nhiều câu chuyện ở trường, kể cả niềm vui nỗi buồn cho gia đình. Và khi trở lại trường, thầy cũng mong những câu chuyện thân thương nơi quê nhà sẽ được các em chia sẻ cùng nhau, cùng tạo nên sợi dây gắn kết", thầy Quyền nói.
Trường Hy vọng (Hope School) ra đời năm 2021 dành cho trẻ em không may mắn mất cha, mẹ vì Covid-19. Nơi đây không trực tiếp tổ chức dạy học, xây dựng chương trình đào tạo mà phân bổ các em về những trường học của FPT từ lớp 1 đến 12 và những cấp cao hơn ở khu vực FPT City Đà Nẵng. Hope School tổ chức nội trú, nuôi dưỡng, hỗ trợ để các em có điều kiện hòa đồng, sinh hoạt cùng bạn bè, thêm động lực học tập.
Vy An