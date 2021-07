Tesla sẽ chia sẻ trạm sạc với hãng xe khác từ cuối năm

Hãng xe điện Mỹ có kế hoạch mở cửa hệ thống sạc Supercharger cho các mẫu xe điện khác vào cuối năm nay, theo chia sẻ của Elon Musk.

Hệ thống sạc nhanh của Tesla, hiện có hơn 25.000 cổng sạc trên toàn cầu, mang lại cho hãng lợi thế cạnh tranh khó so sánh trước các đối thủ. Cụ thể, trong khi Tesla hoàn toàn độc lập về hệ thống sạc, thì các hãng khác phải tạo liên minh hoặc đầu tư vào các startup khi bước chân vào thị trường xe điện.

Các trạm sạc Supercharger vốn chỉ dành riêng cho xe Tesla. Ảnh: Tesla

Nhưng giờ đây, sản phẩm của các thương hiệu khác có thể sạc cùng hệ thống với xe Tesla, theo những gì giám đốc điều hành Elon Musk nói trên Twitter hôm 20/7: "Chúng tôi đang mở hệ thống Supercharger cho xe điện khác vào cuối năm tại khắp các quốc gia".

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Giao thông Đức cho biết đang thuyết phục hãng xe điện Mỹ mở hệ thống sạc Supercharger cho cả các hãng xe khác sử dụng cùng.

Ở Mỹ, ngày 31/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, trong đó là 7,5 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng xe điện, gồm các trạm sạc.

Các hãng cung cấp hệ thống sạc như Blink Charging Co, EVgo Inc, ChargePoint Holdings Inc và Electrify America của Volkswagen đều đang xây dựng các hệ thống tương tự trên khắp nước Mỹ.

Nâng cấp hệ thống sạc khắp nước Mỹ có thể khuyến khích người dân mua xe điện, mang lại cho General Motors và Ford thêm lợi thế đấu lại Tesla.

Mỹ Anh (theo Reuters)