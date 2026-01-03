Tesla mất 'ngôi vương' xe điện vào tay đối thủ Trung Quốc

BYD lần đầu tiên vượt Tesla, trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, với gần 2,3 triệu xe bán ra trong năm 2025.

Reuters và CNBC thông tin về cuộc "soán ngôi" nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới ngày 2/1, sau thời điểm Tesla công bố doanh số năm 2025.

Theo đó, hãng xe Mỹ bán ra 1,64 triệu xe điện trong năm qua, giảm 8,6% so với năm 2024. Lượng xe bán ra của họ chỉ bằng 72% doanh số của đối thủ Trung Quốc BYD. Trong năm 2025, BYD bán ra 2,26 triệu xe, tăng 28% so với cùng kỳ.

Doanh số bán xe 5 năm của Tesla và BYD. Nguồn: Reuters/Tesla, BYD

Doanh số Tesla đã sụt giảm năm thứ hai liên tiếp, do cạnh tranh gay gắt trên thị trường, phản ứng tiêu cực từ người dùng cùng chính sách bỏ ưu đãi cho xe điện tại Mỹ.

Số liệu tệ nhất rơi vào Quý IV, thời điểm chấm dứt khoản tín dụng thuế cho người dân mua xe điện lên tới 7.500 USD. Quý này, lượng xe bàn giao của Tesla giảm 15,6% so với cùng kỳ. Quý trước đó, doanh số của họ tăng 7,4% bởi người Mỹ đua mua xe trước khi hết hạn ưu đãi chính sách.

Trong khi đó, BYD tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng tại châu Âu, nơi người tiêu dùng "không ưa" Elon Musk kể từ khi ông tham gia chính trường. Theo BYD, doanh số bán hàng tại các thị trường ngoài Trung Quốc đạt mức kỷ lục 1 triệu xe trong năm 2025, tăng khoảng 150% so với năm 2024. Họ đặt mục tiêu bán tới 1,6 triệu xe bên ngoài Trung Quốc trong năm tới.

Sức ép từ đối thủ khiến giới phân tích nghi ngại về khả năng vực dậy mảng kinh doanh cốt lõi của Tesla, trong bối cảnh CEO Elon Musk muốn hướng công ty sang lĩnh vực taxi tự lái và robot hình người.

Với mảng xe điện, hai tháng trước, Tesla ra mắt các phiên bản giá rẻ của Model Y và Model 3, với giá thấp hơn khoảng 5.000 USD so với mẫu cơ bản, nhằm bảo vệ doanh số bán hàng sau khi mất khoản tín dụng thuế. Họ kỳ vọng các dòng xe này sẽ đáp ứng nhu cầu phân khúc khách hàng chuộng giá rẻ hơn tại thị trường châu Âu.

Một chiếc Tesla Model 3 tại trong phòng trưng bày Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, ngày 31/7. Ảnh: Reuters

Động thái này đã làm thất vọng một số nhà đầu tư, những người kỳ vọng vào một đợt giảm giá lớn hơn hoặc một dòng sản phẩm mới thực sự.

Tesla đã trải qua một năm đầy thăng trầm. Cổ phiếu của công ty sụt giảm mạnh trong quý đầu tiên của năm 2025 do sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, và ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu từ những phát ngôn chính trị của Musk.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã tăng mạnh trở lại trong những tuần gần đây, đạt mức cao kỷ lục 489,88 USD vào tháng trước, sau khi Musk cho biết công ty đã thử nghiệm xe tự lái ở Austin, Texas, không cần người ngồi bên trong.

"Các nhà đầu tư đang quá tập trung vào tương lai của Tesla và bỏ qua dữ liệu bán xe. Tất cả mối quan tâm của họ là Optimus, Robotaxi và AI", Dennis Dick, một nhà phân tích tại công ty Triple D Trading, cổ đông của Tesla, nói.

Tính cả năm 2025, giá cổ phiếu Tesla đã tăng 11,4%, bất chấp lượng bán xe sụt giảm.

Bảo Bảo (theo Reuters, CNBC)