Tesla chịu sức ép ở Trung Quốc, lần đầu giảm doanh số

Hãng xe Mỹ ghi nhận năm đầu tiên doanh số bán lẻ tại Trung Quốc giảm, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng tại thị trường lớn nhất thế giới.

Theo số liệu từ Hiệp hội Ôtô con Trung Quốc (CPCA), trong tháng 12/2025, tổng doanh số bán buôn của Tesla Trung Quốc đạt 97.171 xe, bao gồm cả doanh số trong nước và xuất khẩu từ Trung Quốc sang các thị trường nước ngoài. Con số này ấn tượng và gần đạt mức công suất tối đa của nhà máy Giga Shanghai, nhưng doanh số cả năm 2025 cho thấy câu chuyện không hoàn toàn lạc quan như vẻ bề ngoài.

Trong 11 tháng đầu 2025, Tesla bán được khoảng 531.855 xe tại thị trường nội địa Trung Quốc, thấp hơn đáng kể so với 657.105 xe mà hãng từng đạt được trong cả năm 2024. Để bằng thành tích năm trước, Tesla cần một tháng 12 kỳ tích với hơn 125.000 xe, con số này vượt quá năng lực của nhà máy Giga Shanghai.

Tesla trưng bày các sản phẩm tại Triển lãm Công nghiệp Trung Quốc 2025, Thượng Hải. Các sản phẩm được trưng bày bao gồm robot Optimus, xe điện Model Y L, Model 3 và Cybertruck. Ảnh: S.E. Robinson

Trong một kịch bản thực tế hơn, áp dụng cùng tỷ lệ bán hàng/xuất khẩu như tháng 12/2024 (khoảng 88% bán lẻ), Tesla có thể bán được khoảng 86.000 chiếc tại thị trường nội địa trong tháng 12/2025. Điều đó đưa tổng doanh số nội địa năm 2025 gần hơn với con số 618.000, giảm khoảng 6% so với 2024.

Thị trường xe điện Trung Quốc đang là cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt nhất toàn cầu, với sự nổi lên mạnh mẽ của các hãng nội địa.

Trong khi Tesla đang dựa vào các mẫu Model 3 và Model Y, vốn được đánh giá là những chiếc xe tuyệt vời nhưng ngày càng lỗi thời về mặt thiết kế thì các đối thủ đến từ Trung Quốc liên tục tung ra các mẫu xe mới cứ mỗi vài tháng.

BYD cung cấp các mẫu xe điện cạnh tranh với mức giá hấp dẫn ở mọi phân khúc. Bên cạnh đó là các công ty khởi nghiệp như Nio và Xpeng đang hoàn thiện sản phẩm của mình, và các gã khổng lồ công nghệ mới như Xiaomi tham gia cuộc chiến với những chiếc xe với công nghệ hấp dẫn, nhắm thẳng vào đối tượng khách hàng của Tesla.

Các thương hiệu xe nội địa này không chỉ giảm giá thành mà còn cải tiến nhanh hơn, thu hút ngày càng nhiều khách hàng Trung Quốc vốn ngày càng coi trọng cả giá trị và tính năng. Trong mắt nhiều người tiêu dùng trẻ tại Trung Quốc, sự khác biệt về chất lượng giữa xe nội địa và xe ngoại nhập ngày càng giảm.

Chí Nguyên (theo Electrek)