Teoxane ra mắt kỹ thuật chăm da thế hệ mới Baby Glow

Teoxane - thương hiệu thẩm mỹ nội khoa Thụy Sĩ - giới thiệu kỹ thuật Baby Glow 8 điểm, tập trung cải thiện chất lượng da.

Sự kiện diễn ra tại TP HCM, quy tụ hơn 100 bác sĩ, doanh nhân và nhiều tín đồ làm đẹp. Ban tổ chức nhấn mạnh phương châm "lấy nền da khỏe, hiệu ứng rạng rỡ, tự nhiên làm trung tâm của trẻ hóa".

Đại diện nhà sản xuất Teoxane cho biết Baby Glow là kỹ thuật chăm sóc da thế hệ mới, hướng đến tối ưu hiệu ứng "glow" (làm sáng) cùng thời gian thực hiện tối thiểu. Với phác đồ chiến lược và khả năng khuếch tán đồng đều trong mô nông, giải pháp góp phần cải thiện độ sáng, mịn, chất lượng da tổng thể mà không làm thay đổi cấu trúc khuôn mặt.

Trên website, nhà sản xuất Thụy Sĩ cho biết liệu trình nhanh gọn, ít gián đoạn sinh hoạt, phù hợp nhịp sống bận rộn mà vẫn đảm bảo hiệu quả sinh học, thẩm mỹ.

Teoxane chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên ở châu Á để ra mắt kỹ thuật tiêm Baby Glow. Ảnh: Teoxane Việt Nam

Cụ thể, Baby Glow là kỹ thuật thế hệ mới với 8 điểm tiêm sinh học mỗi bên mặt, giúp tối giản can thiệp và tối đa hóa hiệu ứng làn da rạng rỡ, căng mịn.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Krishna Sai, Phó giám đốc Teoxane khu vực châu Á, đề cao vai trò của các giải pháp cải thiện chất lượng da như nền tảng của trẻ hóa hiện đại.

"Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực triển khai Baby Glow. Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường này và khả năng đón đầu các xu hướng thẩm mỹ mới", ông Krishna Sai nói.

Ông Krishna Sai, Phó giám đốc Teoxane khu vực châu Á, đặt kỳ vọng lớn vào thị trường Việt Nam. Ảnh: Teoxane Việt Nam

Cũng tại sự kiện, bác sĩ CKI Tô Lan Phương, nhà sáng lập Lux Beauty Center, phân tích vai trò của chất lượng da (skin quality) trong chiến lược trẻ hóa toàn diện và ưu điểm trong phác đồ làm đẹp mới của Baby Glow.

Thành lập từ năm 2003, Teoxane (Geneva, Thụy Sĩ) phát triển mạnh lĩnh vực hyaluronic acid và các giải pháp cải thiện chất lượng da. Thương hiệu hiện có mặt tại hơn 90 quốc gia, đề cao yếu tố bền vững, hiệu quả lâm sàng cùng triết lý "tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên".

Ở Việt Nam, Teoxane được phân phối độc quyền bởi Công ty cổ phần Nền Tảng Grassroots.). Đại diện nhà phân phối nhận định lễ ra mắt kỹ thuật Baby Glow vừa là cột mốc mới của thương hiệu ở thị trường Việt, hướng đến mục tiêu mới "tối ưu chất lượng da, tối giản can thiệp và tối đa hiệu ứng rạng rỡ tự nhiên".

Sự kiện tổ chức tại Clay - Cocktails & Cuisine, bài trí không gian ấm cúng, sang trọng. Ảnh: Teoxane Việt Nam

"Sự kiện cũng là dấu ấn tiếp nối hơn một thập niên phát triển của Teoxane ở thị trường Việt, đồng thời khẳng định 25 năm tiên phong đổi mới trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa của thương hiệu trên toàn cầu", người đại diện nói thêm.

Đông Vệ