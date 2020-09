'Tenet' đứng đầu phòng vé Anh

'Tenet' của đạo diễn Christopher Nolan thắng lớn tại rạp phim Anh và Ireland với hơn 12.4 triệu bảng Anh.

Theo Variety, sau ba tuần công chiếu, phim vẫn trụ vững ở vị trí đầu bảng. Tác phẩm có sự góp mặt của John David Washington và Robert Pattinson đến nay đã có doanh thu toàn cầu là hơn 200 triệu USD. Phim đạt doanh thu 100 triệu USD hôm 5/9, sau khi công chiếu ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngôi đầu bảng của Tenet có thể bị lung lay trước đối thủ là phim After We Collided - phim tình cảm tuổi teen do Shear Entertainment sản xuất, vừa ra rạp châu Âu vào ngày 2/9, được khán giả Anh đón nhận tích cực.

Tenet ra mắt vào thời điểm hầu hết các cụm rạp tại Mỹ đều đóng cửa do Covid-19. Điều này dẫn đến việc doanh thu của phim chủ yếu đến từ các quốc gia hiện kiểm soát tốt dịch. Ngoài Anh và Ireland, phim được công chiếu tại một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Có chi phí sản xuất khoảng 225 triệu USD, Tenet là dự án kinh phí lớn nhất của Christopher Nolan. Trang Indie Wire cho rằng êkíp đầu tư khoảng 75-125 triệu USD tiền quảng cáo. Trang Observer ước tính phim cần thu về 450 - 500 triệu USD để hòa vốn. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện điệp viên không tên trên hành trình ngăn chặn âm mưu hủy diệt thế giới của ông trùm vũ khí người Nga Andrei Sator. Hai phe có trong tay một loại công nghệ chiến đấu từ tương lai, có thể đảo nghịch các quy luật vật lý thông thường và giúp họ đi ngược thời gian, trở về quá khứ.

