Tencent mất gần 70 tỷ USD vì lệnh cấm của Trump

Cổ phiếu Tencent đã giảm tổng cộng 9,6% trong hai phiên qua - tệ nhất kể từ tháng 10/2011.

Chốt phiên hôm nay (10/8), cổ phiếu Tencent mất 4,8% trên sàn Hong Kong. Tổng cộng trong hai phiên gần nhất, mã này giảm 9,6% - tệ nhất kể từ tháng 10/2011. Vốn hóa của hãng cũng giảm tổng cộng 66 tỷ USD.

Phiên thứ sáu tuần trước, mã này lao dốc do lệnh cấm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã ký sắc lệnh cấm công dân Mỹ giao dịch với TikTok, WeChat và công ty mẹ của hai ứng dụng này là ByteDance, Tencent với lý do an ninh quốc gia. Lệnh cấm sẽ được áp dụng từ cuối tháng 9.

Ngôn ngữ mơ hồ trong sắc lệnh khiến nhà đầu tư lo ngại lệnh này áp dụng với nhiều mảng kinh doanh của Tencent. Ngoài ứng dụng nhắn tin WeChat, hãng công nghệ hàng đầu Trung Quốc còn tham gia lĩnh vực game, thanh toán điện tử, đầu tư phim ảnh – âm nhạc. Trước đó, cổ phiếu Tencent đã tăng 70% trong 4 tháng, giúp họ trở thành công ty giá trị nhất châu Á với vốn hóa gần 700 tỷ USD.

Tencent hiện có tỷ trọng lớn nhất trong Hang Seng Index. Nhóm công nghệ tiếp tục dẫn đầu đà giảm của Hang Seng Index hôm nay. Chỉ số này chốt phiên giảm 0,63% .

Công nghệ cũng là nhóm giảm điểm mạnh nhất tại Trung Quốc. Chỉ số ChiNext hôm nay mất 0,53%. Cổ phiếu nhóm nhà cung cấp cho Apple có mức giảm mạnh nhất.

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc xấu đi đang khiến nhà đầu tư lo ngại căng thẳng địa chính trị tác động lên các thị trường và nền kinh tế. "Chính phủ Mỹ được dự báo sẽ còn tung nhiều biện pháp nhằm vào Tencent. Nhiều thông tin tiêu cực có thể sắp xuất hiện và ảnh hưởng lên niềm tin nhà đầu tư vào mã này nói riêng, cũng như thị trường nói chung", Steven Leung - một giám đốc tại UOB Kay Hian nhận xét, "Triển vọng mở rộng ra thế giới của Tencent hiện kém chắc chắn, do một số thương vụ M&A, đặc biệt là với thực thể tại Mỹ, có thể gặp thách thức".

Hà Thu (theo Bloomberg)