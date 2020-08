Cổ phiếu Tencent, nhân dân tệ lao dốc sau lệnh cấm của Trump

Tencent giảm hơn 6%, kéo tụt Hang Seng Index, trong khi nhân dân tệ mất giá mạnh nhất 2 tuần so với đôla Mỹ.

Cổ phiếu Tencent - một trong những công ty vốn hóa lớn nhất châu Á - sáng nay giảm tới 6,4%, dẫn đầu đà giảm của chỉ số Hang Seng trên thị trường chứng khoán Hong Kong. Tencent là hãng công nghệ hàng đầu Trung Quốc và có tỷ trọng lớn nhất trong Hang Seng Index. Chỉ số này hiện giảm 2,38%.

Chỉ số ChiNext chủ yếu gồm các hãng công nghệ Trung Quốc giảm 2,4%, xóa sạch mức tăng trong tuần này. Chỉ số Star 50 theo dõi các startup niêm yết tại Thượng Hải cũng mất 3,6%. Đồng nhân dân tệ Trung Quốc giảm 0,3% so với đôla Mỹ - mạnh nhất trong 2 tuần.

Chủ tịch kiêm CEO Tencent Pony Ma Huateng. Ảnh: AP

Đà giảm xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm công dân Mỹ giao dịch với TikTok, WeChat và công ty mẹ của hai ứng dụng này là ByteDance, Tencent với lý do an ninh quốc gia. "Mỹ cần hành động quyết liệt nhằm vào chủ sở hữu TikTok để bảo vệ an ninh quốc gia. Mọi cá nhân hoặc tài sản nằm trong quyền xét xử của Mỹ sẽ bị cấm giao dịch với ByteDance sau 45 ngày từ thời điểm thông qua văn bản này", sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành hôm 6/8 có đoạn viết.

"Chính phủ Mỹ được dự báo sẽ còn tung nhiều biện pháp nhằm vào Tencent. Nhiều thông tin tiêu cực có thể sắp xuất hiện và ảnh hưởng lên niềm tin nhà đầu tư vào mã này nói riêng, cũng như thị trường nói chung", Steven Leung - một giãm đốc tại UOB Kay Hian nhận xét, "Triển vọng mở rộng ra thế giới của Tencent hiện kém chắc chắn, do một số thương vụ M&A, đặc biệt là với thực thể tại Mỹ, có thể gặp thách thức".

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo cũng gọi TikTok và WeChat là "những ứng dụng Trung Quốc không đáng tin cậy". Vài ngày gần đây, Mỹ tăng cường kiềm chế ảnh hưởng công nghệ của Trung Quốc trên toàn cầu.

Washington yêu cầu ByteDance đàm phán thỏa thuận bán TikTok tại Mỹ cho Microsoft trong vòng 45 ngày. Ứng dụng này hiện có cả trăm triệu người dùng tại Mỹ. Trong khi đó, WeChat là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất thế giới với hơn 1 tỷ người dùng.

Hà Thu (theo Bloomberg)