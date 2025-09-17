Tên lửa triệu USD của Ba Lan 'bắn trượt UAV, lao trúng nhà dân'

Ba Lan đang điều tra nghi vấn tên lửa AIM-120C-7, trị giá khoảng hai triệu USD, lao trúng nhà dân trong nỗ lực chặn UAV xâm nhập tuần trước.

"Tổng thống Karol Nawrocki yêu cầu chính phủ sử dụng tất cả công cụ, cơ chế sẵn có để giải quyết càng sớm càng tốt thông tin về vụ tên lửa đối không lao trúng nhà dân ở làng Wyryki", Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) cho biết hôm nay.

Truyền thông Ba Lan trước đó đưa tin một tên lửa đối không AIM-120C-7 AMRAAM phóng từ tiêm kích F-16 nước này đã "trượt mục tiêu, lao trúng một ngôi nhà ở làng Wyryki" và khiến công trình bị hư hại. Sự việc xảy ra khi quân đội Ba Lan và lực lượng NATO đối phó vụ 19 máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập vùng trời hôm 10/9.

Ngôi nhà tại làng Wyryki bị hư hại, nghi do trúng tên lửa AIM-120C-7 hôm 10/9. Ảnh: East News

"Hệ thống dẫn đường của tên lửa gặp trục trặc khi đang bay. Quả đạn không phát nổ do thiết bị an toàn đã được kích hoạt và vô hiệu hóa ngòi nổ", một nguồn tin an ninh Ba Lan cho biết.

Maciej Korowaj, cựu sĩ quan tình báo Ba Lan, nhận định ngôi nhà bị hư hại do động năng của quả đạn.

BBN khẳng định giới chức sẽ không che giấu thông tin, nhấn mạnh rằng Tổng thống Nawrocki và lực lượng an ninh không được báo cáo về sự việc. Vấn đề này cũng không được trình bày hay làm rõ trong các cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Ba Lan.

AIM-120C-7 được lắp đầu dò radar chủ động, có tầm bắn tối đa hơn 100 km và tốc độ gần 5.000 km/h, trang bị đầu nổ phân mảnh nặng khoảng 20 kg. Mỗi quả AIM-120C-7 có giá khoảng hai triệu USD, tương thích với phần lớn tiêm kích hiện đại của phương Tây.

Phần lớn UAV xâm nhập vùng trời Ba Lan rơi ở tỉnh miền đông Lubelskie, song hai chiếc bay tới địa điểm cách biên giới hơn 300 km. Lực lượng phòng không Ba Lan và các đơn vị đồn trú của NATO đã bắn hạ ít nhất 4 phi cơ, những chiếc còn lại tự rơi sau khi cạn nhiên liệu.

Tổng thống Nawrocki nhận định vụ UAV xâm nhập là nỗ lực nhằm thử thách năng lực và phản ứng của NATO. "Nga muốn kiểm tra cơ chế hành động và khả năng phản ứng của liên minh", ông nói.

Nga bác bỏ thông tin, tuyên bố chỉ tập kích mục tiêu tại Ukraine và không có ý định nhắm vào lãnh thổ Ba Lan. Moskva khẳng định sẵn sàng tham vấn với Warsaw về vấn đề này.

Tên lửa đối không AIM-120C. Ảnh: War Zone

NATO sau đó triển khai chiến dịch Người bảo vệ phương Đông, điều tiêm kích và chiến hạm tới tăng cường phòng thủ không phận Ba Lan và sườn đông của liên minh. Trong số này có hai tiêm kích F-16 và hộ vệ hạm phòng không của Đan Mạch, ba tiêm kích Rafale từ Pháp và 4 chiếc Typhoon của Đức.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)