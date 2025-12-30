Belarus công bố video tổ hợp Oreshnik đang cơ động trên lãnh thổ, đánh dấu lần đầu xuất hiện hình ảnh về loại vũ khí này.

Bộ Quốc phòng Belarus hôm nay đăng video các thành phần của tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik, trong đó có xe chỉ huy, xe bệ phóng và thiết giáp hộ tống, đang di chuyển trên tuyến đường phủ tuyết trong một khu rừng. Các binh sĩ sau đó phủ lưới ngụy trang để che giấu khí tài.

Thời gian và địa điểm ghi hình không được tiết lộ. Đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh về tổ hợp Oreshnik, do quân đội Nga trước đây giấu kín toàn bộ tư liệu liên quan đến hệ thống này.

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik lần đầu lộ diện Tổ hợp Oreshnik làm nhiệm vụ tại Belarus trong video công bố hôm 30/12. Video: BQP Belarus

Truyền hình quốc phòng Belarus cùng ngày dẫn lời phó chỉ huy một đơn vị quân đội Nga thông báo các hệ thống Oreshnik đã được đưa vào trạng thái trực chiến. Ông nhấn mạnh kíp vận hành sẽ được rèn luyện và tiếp nhận thông tin trinh sát thường xuyên.

"Hệ thống có khả năng tập kích mục tiêu ở khoảng cách tới 5.000 km, mang được đầu đạn thông thường hoặc đặc biệt, địa điểm phóng có thể nằm ở mọi địa điểm dọc tuyến tuần tra chiến đấu", truyền hình quốc phòng Belarus cho hay.

Cụm từ "đầu đạn đặc biệt" thường được Nga sử dụng để chỉ đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 18/12 thông báo Nga sẽ chuyển không quá 10 tổ hợp Oreshnik đến Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuần trước nói rằng quyết định triển khai Oreshnik là cách Minsk phản ứng lại "những hành động gây hấn" từ phương Tây.

Nga lần đầu sử dụng tên lửa Oreshnik vào tháng 11/2024 để tập kích thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h.

Ngoài tốc độ cao, quả đạn Oreshnik được trang bị công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn, khiến lưới phòng không đối phương gần như không có biện pháp đối phó.

Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 1 thừa nhận rất ít tổ hợp phòng không trên thế giới có thể chặn được Oreshnik và nước này chưa sở hữu hệ thống nào như vậy.

Ảnh vệ tinh thương mại cho thấy các bệ phóng Oreshnik có thể đã xuất hiện ở một căn cứ không quân cũ gần thị trấn Krichev, cách thủ đô Minsk của Belarus hơn 300 km.

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng những đơn vị Oreshnik đóng quân tại Belarus có thể rút ngắn thời gian để tên lửa Nga tiếp cận mục tiêu ở châu Âu trong trường hợp nổ ra xung đột. Động thái này cũng thể hiện thông điệp răn đe hạt nhân của Nga, nhằm ngăn NATO cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Thanh Danh (Theo Belta, TASS, Reuters)