Tên lửa Nga 'đánh trúng nhà máy Mỹ ở Ukraine'

Giới chức Kiev cho biết hai tên lửa Nga đánh trúng nhà máy Flex của Mỹ ở miền tây Ukraine, khiến ít nhất 15 người bị thương.

Giới chức Ukraine cho biết nhà máy điện tử Flex thuộc sở hữu của Mỹ Mukachevo, Ukraine, rạng sáng 21/8 chìm trong biển lửa sau khi bị hai tên lửa hành trình Kalibr của Nga đánh trúng. Vụ tấn công khiến khoảng 15 người bị thương.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha khẳng định nhà máy này không hoạt động vì mục đích quân sự. Nó bị đánh trúng khi Nga tiến hành một trong những cuộc tập kích lớn nhất vào Ukraine kể từ đầu chiến sự, với hơn 570 máy bay không người lái (UAV) cùng 40 tên lửa nhắm vào loạt mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Khói bốc lên từ nhà máy bị tấn công ở Mukachevo, Zakarpattia, Ukraine, ngày 21/8. Ảnh: AFP

Thời điểm xảy ra vụ tấn công, khoảng 800 nhân viên đang làm việc ca đêm trong nhà máy Flex. Toàn bộ nhân viên đã được sơ tán tới hầm trú ẩn sau khi còi báo động không kích vang lên.

Myroslav Biletskyi, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Mukachevo, cho hay 1/3 nhà máy Flex ở đây đã cháy rụi sau khi trúng tên lửa, thêm rằng công ty này đã hoạt động ở đây từ năm 2012.

"Đây là cơ sở dân sự bình thường do Mỹ đầu tư, sản xuất các mặt hàng gia dụng như máy pha cà phê", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói về nhà máy Flex, đồng thời lên án vụ tấn công.

Andy Hunder, chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Ukraine, cho hay nhà máy Flex là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của công ty tư nhân Mỹ ở Ukraine.

Công ty Flex được thành lập tại Mỹ, có trụ sở cả ở Austin, Texas và Singapore, cũng như đã niêm yết trên sàn NASDAQ. Nhà máy Flex ở Mukachevo, Ukraine được thành lập cách đây 13 năm, hiện có hơn 2.600 nhân viên với trụ sở rộng gần 55.000 m2. Công ty này chưa lên tiếng sau vụ tấn công.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa bình luận về sự việc. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tập kích hôm 21/8 nhắm vào "các cơ sở trong tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine", gồm nhiều nhà máy, kho lưu trữ, bãi phóng tên lửa và điểm tập kết quân của Ukraine. Cơ quan này bác bỏ cáo buộc tấn công cơ sở dân sự.

Vụ tập kích diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy nỗ lực hòa bình ở Ukraine. Ông tuần trước cùng người đồng cấp Nga Vladimir Putin hội đàm tại Alaska và sau đó gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng một số lãnh đạo châu Âu.

Ngọc Ánh (Theo NY Post, NBC, Newsweek)