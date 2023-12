Ten Hag từ chối cho cầu thủ Man Utd thêm ngày nghỉ

AnhTheo báo Anh Daily Mail, HLV Erik ten Hag từ chối mong muốn của các cầu thủ Man Utd về việc có thêm ngày nghỉ tập giữa các trận đấu.

Theo thông tin độc quyền từ báo Anh Sportmail, nhóm trụ cột của Man Utd đã phàn nàn với Ten Hag về khối lượng tập luyện và thi đấu trong những tuần qua. Họ cho rằng đội có quá ít ngày nghỉ, không thể dành thời gian cho những việc khác.

Ten Hag thông báo lịch tập luyện hàng tuần, nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả, trong khi một số cầu thủ Man Utd muốn có thể lên kế hoạch xa hơn để có thể nghỉ phép nếu cần.

Nhóm thủ lĩnh của Man Utd gồm các trụ cột như Luke Shaw, Marcus Rashford, Raphael Varane, Casemiro, Lisandro Martinez, Scott McTominay và thủ môn dự bị Tom Heaton. Tuy nhiên, không phải tất cả họ đều phàn nàn, và đa số trong đội đều ủng hộ phong cách làm việc của Ten Hag.

Ten Hag quan sát một buổi tập của Man Utd tại đại bản doanh Carrington, Manchester ngày 28/11. Ảnh: Reuters

Ten Hag "không khoan nhượng" và từ chối đáp ứng yêu cầu có thêm ngày nghỉ từ nhóm trụ cột. HLV Hà Lan nhấn mạnh cần phải có những tiêu chuẩn cao nhất về sự cống hiến và hy sinh để thi đấu cho CLB hàng đầu như Man Utd, đồng thời nhắn nhủ các cầu thủ nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cống hiến hết mình.

Dù thỉnh thoảng vẫn cho các học trò được nghỉ thêm mùa này, Ten Hag tin rằng Ngoại hạng Anh đang ngày càng đòi hỏi thể chất nhiều hơn và CLB phải có chế độ tập luyện nghiêm ngặt. HLV Hà Lan cũng không hề nói lời xin lỗi nào cho những yêu cầu ông đặt ra với các cầu thủ.

Sportmail đã liên hệ Man Utd về câu chuyện trên, nhưng đội bóng từ chối bình luận.

Hồi đầu tuần, truyền thông Anh đưa tin Man Utd bất ổn nội bộ, với phân nửa cầu thủ đội một không còn tin tưởng ở Ten Hag, không bằng lòng với chế độ tập luyện cũng như cách ông cô lập Jadon Sancho khỏi đội một. Vì thế, chủ sân Old Trafford đã có biện pháp cứng rắn khi cấm cấm cửa bốn tờ báo, gồm Manchester Evening News, Sky Sports, ESPN và The Mirror, dự buổi họp báo dự buổi họp báo trước trận gặp Chelsea ở vòng 15 Ngoại hạng Anh. Lý do là những tờ báo này viết bài tiêu cực về Man Utd mà không xin ý kiến của đội để đảm bảo tính khách quan.

HLV Erik ten Hag chỉ đạo trong trận Man Utd thắng Chelsea 2-1 trên sân Old Trafford ở vòng 15 Ngoại hạng Anh ngày 6/12. Ảnh: AFP

Bên cạnh việc lên tiếng phủ nhận tin đồn, trận thắng Chelsea 2-1 cũng giúp Ten Hag giảm tải áp lực. "Khủng hoảng ư? Không phải là vấn đề của chúng tôi", HLV 53 tuổi nói sau trận khi được hỏi về nội tình đội bóng. "Chúng tôi đang trên một cuộc hành trình, phải giữ bình tĩnh và tin tưởng vào quá trình này. Chúng tôi biết mình phải xây dựng những gì và không bị phân tâm bởi những lời chỉ trích xung quanh. Khi đoàn kết, có thái độ đúng đắn, chúng tôi có màn trình diễn tốt để giành điểm".

Trong khi đó, các cầu thủ Man Utd cũng thể hiện sự ủng hộ với ông thầy và tiết lộ về những điều chỉnh nhất định của Ten Hag trong chế độ tập luyện. Sau trận thắng Chelsea 2-1 ngày 6/12, tiền vệ McTominay nói rằng bí quyết nằm ở Ten Hag, bởi ông giảm khối lượng tập luyện cho các cầu thủ trước trận. "Các bài tập nhẹ giúp chúng tôi sung sức hơn", tiền vệ lập cú đúp trận đó nói thêm.

Man Utd hiện đứng thứ sáu Ngoại hạng Anh với 27 điểm, bằng Tottenham và kém Man City ba điểm sau 15 vòng. Ở vòng 16, thầy trò Ten Hag tiếp tục đá trên sân nhà Old Trafford gặp Bournemouth ngày 9/12.

Hồng An