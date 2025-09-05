TechX đạt danh hiệu đối tác cao nhất của AWS

TechX vượt qua quá trình thẩm định năng lực kỹ thuật, trở thành đối tác Premier Tier Services Partner - cấp cao nhất trong hệ sinh thái toàn cầu của AWS.

Để đạt cấp độ Premier Tier, các đối tác phải trải qua quy trình đánh giá khắt khe từ Amazon Web Services (AWS), bao gồm chứng chỉ và thẩm định năng lực kỹ thuật. Việc nhiều năm liền đạt danh hiệu đối tác phần nào chứng minh chiến lược đầu tư dài hạn của TechX và khả năng triển khai các giải pháp đám mây hiệu quả cho khách hàng doanh nghiệp.

Bà Trần Thị Phương Hồng, sáng lập kiêm Giám đốc điều hành TechX cho biết bước ngoặt này còn góp phần khẳng định năng lực công nghệ của đội ngũ công ty có thể đáp ứng những chuẩn mực cao trong ngành. "Đây vừa là thành tựu của chúng tôi, vừa là dấu mốc quan trọng cho cộng đồng công nghệ Việt", bà Hồng nói.

Đội ngũ TechX mừng danh hiệu AWS Premier Partner Tier Service. Ảnh: TechX

TechX cũng là một trong những đối tác Việt Nam đầu tiên đồng thời đạt 4 năng lực chuyên môn quan trọng do AWS đưa ra, bao gồm: Generative AI Competency giúp triển khai AI tạo sinh vào vận hành thực tiễn; Data and Analytics Competency giúp hiện đại hóa hệ thống dữ liệu và khai phá insight (khả năng thấu hiểu nhu cầu); Cloud Operations Competency giúp vận hành hạ tầng AWS hiệu quả; và Migration Competency thể hiện khả năng di trú hạ tầng trên nền tảng.

Với hơn 40 chứng chỉ AWS và đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm, TechX đã tư vấn, triển khai thành công hàng loạt dự án lớn tại hơn 20 ngân hàng, tổ chức tài chính và tập đoàn đầu ngành. Cùng với việc gia nhập cấp Premier, đơn vị đã ba lần được AWS vinh danh là Đối tác của năm 2021, 2022 và 2025. Điều này thể hiện sự ghi nhận từ tổ chức này với hành trình và định hướng phát triển dài hạn TechX theo đuổi tại thị trường Việt Nam.

Ông Ngô Mạnh Hà, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ TechX. Ảnh: TechX

Ông Ngô Mạnh Hà, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ TechX cho biết đơn vị cam kết tiếp tục đầu tư vào con người, công nghệ và năng lực chuyên môn, cùng khách hàng tăng tốc trong kỷ nguyên số.

Với chiến lược vươn tầm khu vực ASEAN, công ty đang mở rộng dấu ấn với các giải pháp về GenAI (AI tạo sinh). Trong năm 2024, TechX ra mắt nền tảng XgenAI Accelerator giúp khách hàng tối ưu vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

"Phía trước còn nhiều thách thức song với sự đồng hành từ khách hàng, đối tác, TechX cam kết phát triển bền vững, mang đến những giải pháp tối ưu hiệu quả, cá nhân hóa dựa trên năng lực công nghệ vững vàng", bà Hồng nhấn mạnh.

Đan Minh