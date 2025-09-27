Taylor Swift và dàn sao dự lễ cưới Selena Gomez

CaliforniaCa sĩ Taylor Swift, diễn viên Paul Rudd và Steve Martin có mặt ở nơi tổ chức lễ cưới của Selena Gomez, một ngày trước sự kiện.

Theo Daily Mail, hôn lễ của ca sĩ Selena Gomez và nhà sản xuất Benny Blanco diễn ra tại đồn điền tư nhân Sea Crest Nursery thuộc thành phố Santa Barbara ngày 27/9 (giờ địa phương). Cặp sao mời khoảng 170 người, chuẩn bị chỗ ở cho khách tại khu nghỉ dưỡng El Encanto và xe đưa đón họ đến nơi có sự kiện chính.

Trước đám cưới một ngày, tất cả tham dự buổi tối tổng duyệt (rehearsal dinner) tại biệt thự theo phong cách đồng quê dưới chân dãy núi Santa Ynez.

Taylor Swift (trái) được che kín tại sân bay, chỉ để lộ khuỷu tay, còn nhân viên giúp cô khuân đồ. Ảnh: Backgrid

Chiều 26/9, Taylor Swift, 35 tuổi, tới sân bay địa phương, được nhóm trợ lý che chắn bằng ô khi bước xuống máy bay. Một nhân viên giúp cô mang một hộp đồ được cho là quà cưới cho Selena. Sau đó, ca sĩ di chuyển đến điểm hẹn bằng xe hơi. Hai nghệ sĩ là bạn thân 17 năm qua, là một trong những tình bạn nổi tiếng nhất Hollywood. Khi Selena thông báo đính hôn trên Instagram, Taylor nói sẽ làm phù dâu cho bạn.

Bên ngoài biệt thự tổ chức tiệc tối trước hôn lễ. Ảnh: Daily Mail

Cùng ngày, bạn diễn của Selena Gomez trong Only Murders in the Building - Steve Martin, 80 tuổi, và Martin Short, 75 tuổi - xuất hiện ngoài hiên của khách sạn ở Santa Barbara. Tài tử Paul Rudd, 56 tuổi, cũng có mặt, trò chuyện với các khách mời khác trước khi đến tiệc tối. Martin và Short đóng cùng Selena suốt năm phần phim, còn Rudd là khách mời mùa ba và bốn.

Selena Gomez, Steve Martin (trái) và Martin Short tại chương trình "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" đầu tháng 9. Ảnh: Todd Owyoung

Theo một số trang tin, Paris Hilton cũng là một trong những ngôi sao đến chung vui cùng Selena. Bên cạnh đó, Entertainment Tonight đưa tin Selena đã mời "nhóm bạn gái thân thiết đã sát cánh bên cô ấy nhiều năm" làm phù dâu. Họ có thể là những người dự tiệc độc thân của ca sĩ cuối tháng 8, gồm Racquelle Stevens, Ashley Cook, Courtney Lopez, Connar Franklin Carpenter và chị họ Priscilla DeLeon.

Hiện Selena Gomez và Benny Blanco giữ kín thông tin về ngày vui. Cả hai được cho chi khoảng 300.000 USD cho vấn đề an ninh. Các bức ảnh từ Daily Mail cho thấy ban tổ chức sự kiện giăng loạt lều bạt khắp nơi diễn ra hôn lễ, đặt hoa trang trí xung quanh.

Selena Gomez và Benny Blanco tại Lễ trao giải Emmy hôm 14/9. Ảnh: Television Academy

Selena Gomez, 33 tuổi, được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Ngoài âm nhạc, Gomez làm chủ hãng mỹ phẩm Rare Beauty và công ty chăm sóc sức khỏe tinh thần Wondermind.

Benny Blanco, 37 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc, từng hợp tác với nhiều sao. Trước khi yêu Selena, Benny giữ kín chuyện tình cảm, từng hẹn hò với người mẫu tên Elsie Hewitt trong nhiều năm.

Cả hai hẹn hò từ tháng 6/2023, công khai chuyện tình cảm vào tháng 12 cùng năm. Cuối năm 2024, Selena thông báo đính hôn bằng ảnh khoe nhẫn cầu hôn trên Instagram. Tháng 2, cặp sao mua biệt thự trị giá 35 triệu USD tại Beverly Hills, Mỹ.

Selena Gomez và Benny Blanco trong video "Scared of Loving You" Selena và bạn đời hát trích đoạn ca khúc "Scared of Loving You" trong album "I Said I Love You First". Video: Instagram Selena Gomez

Phương Thảo (theo Daily Mail)