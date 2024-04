Taylor Swift từ chối show diễn 9 triệu USD

Ca sĩ Taylor Swift, 34 tuổi, được cho đã từ chối lời mời biểu diễn triệu USD ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Thông tin được rapper French Montana tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với VladTV hôm 10/4. Tháng trước, anh đăng ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn không rõ người gửi lên Instagram. Theo đó, rapper được mời tham gia biểu diễn riêng tư ở Dubai từ ngày 6 đến 8/12 với giá một triệu USD. Tin nhắn còn nhắc tới một nghệ sĩ khác, được mời với giá chín triệu USD, nhưng Montana đã che tên.

Trong phỏng vấn mới, rapper French Montana khẳng định nghệ sĩ đó là Taylor Swift. Anh nói giọng ca Anti-Hero xứng đáng số tiền cao hơn. Trước đó, MC đoán Kanye West là cái tên được mời nhưng rapper nhanh chóng phủ nhận.

Rapper French Montana. Ảnh: YouTube djvlad

Nhiều hãng tin cho biết Taylor Swift đã từ chối biểu diễn. Hiện Page Six và Daily Mail chưa liên hệ được với Taylor Swift để làm rõ lý do. Page Six cho rằng tiền bạc không phải vấn đề với ca sĩ vì cô đã bước vào hàng ngũ tỷ phú vào đầu tháng 4. Nghệ sĩ có khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD nhờ những chuyến lưu diễn thế giới, bản quyền sáng tác và bất động sản. Cô là tỷ phú kiếm tiền từ âm nhạc.

Ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: Reuters

Mới đây, Taylor Swift trở thành ca sĩ duy nhất thuộc Universal Music Group (UMG) có tất cả bài hát từ năm 2019 trở lại TikTok, theo People ngày 11/4. Sự thay đổi này diễn ra một tuần trước khi album thứ 11 The Tortured Poets Department ra mắt vào ngày 19/4. Đầu tháng 2, UMG rút toàn bộ ca khúc của các nghệ sĩ do công ty quản lý khỏi nền tảng. Người đại diện UMG cho biết hãng nhạc và TikTok không thể thương lượng vấn đề chi phí bản quyền nên có quyết định này.

Taylor Swift kêu gọi fan tham gia bầu cử tổng thống MV "Cardigan" ra mắt năm 2020. Video: YouTube Taylor Swift

Taylor Swift, 34 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989. Năm 2023, cô được Time chọn là "Nhân vật của năm". Hiện cô hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce.

Frenh Montana, 40 tuổi, rapper Marocco, tên thật là Karim Kharbouch. Anh nổi tiếng với bài hát Unforgettable (2017) có 1,6 tỷ lượt xem. Anh từng nhận hai kèn vàng Grammy vào năm 2016 và 2017. Hiện Instagram của Montana gần 40 triệu người theo dõi.

Phương Thảo (theo Page Six, People)