Taylor Swift truyền cảm hứng 'chống rối loạn ăn uống'

MỹTaylor Swift từng áp lực về ngoại hình khi chỉ vì tăng cân, cô bị đồn "có thai", dẫn đến chứng rối loạn ăn uống.

Tạp chí Social Science & Medicine số tháng 7 công bố nghiên cứu khoa học tại Đại học Vermont (UVM) về việc Taylor Swift đối mặt với những áp lực về ngoại hình. Tác giả gồm Lizzy Pope - phó giáo sư khoa học dinh dưỡng và thực phẩm của UVM - và các cộng sự.

Taylor Swift biểu diễn ở Eras Tour tại Mexico City (Mexico) năm 2023. Ảnh: TAS Rights Management

Các tác giả kết luận sau khi phân tích 200 bài đăng và 8.300 nghìn bình luận liên quan đến ca sĩ trên nền tảng TikTok và diễn đàn Reddit. Nhà nghiên cứu xác định chủ đề lớn nhất: Người hâm mộ coi Swift là hình mẫu cho việc chữa chứng rối loạn ăn uống và sử dụng câu chuyện và âm nhạc Swift để truyền cảm hứng cho quá trình phục hồi của họ.

"Những phát hiện cho thấy người hâm mộ có những thay đổi tích cực về hành vi hoặc thái độ đối với việc ăn uống hoặc hình ảnh cơ thể của họ nhờ thông điệp của Swift trong âm nhạc của cô ấy", Lizzy Pope nói.

Theo trang Everyday Health, một số bài hát của Swift đề cập đến áp lực cân nặng. Điển hình ca khúc You're On Your Own, Kid có câu: "I hosted parties and starved my body, like I'd be saved by the perfect kiss" (Tôi tổ chức các bữa tiệc và bỏ đói cơ thể mình, như thể tôi sẽ được cứu nhờ một nụ hôn hoàn hảo).

Ở phim tài liệu Miss Americana (2020), ca sĩ cho biết từng nhịn đói sau khi thấy bụng mình phình to trong một bức ảnh hoặc ai đó nói cô trông như đang mang thai. Trong tác phẩm, những bức ảnh cho thấy Swift gầy đi khi phát hành album 1989 (2014), so với vẻ ngoài khỏe mạnh vào thời điểm tổ chức show quảng bá album Reputation vào năm 2018. Swift cho biết việc ăn uống không đủ chất trong quá khứ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức bền của cô khi lưu diễn.

Trên Social Science & Medicine, các chuyên gia cho rằng vấn đề này đặt ra câu hỏi về các chuẩn mực vóc dáng có thể bị ảnh hưởng bởi người nổi tiếng. Sự thẳng thắn và minh bạch của nghệ sĩ giúp giảm bớt sự kỳ thị với những người mắc chứng rối loạn ăn uống. "Điều này rất quan trọng vì các nghiên cứu khác đã chỉ ra sự xấu hổ có thể khiến nạn nhân ngại tìm kiếm giúp đỡ, tác động tiêu cực đến sức khỏe", tác giả của nghiên cứu nói.

Đồng tác giả bài nghiên cứu Lizzy Pope. Bà là chuyên gia dinh dưỡng kiêm phó giáo sư khoa học dinh dưỡng và thực phẩm của UVM. Ảnh: UVM

Bài nghiên cứu còn phát hiện một số người hâm mộ phớt lờ thông điệp của Swift. Dù trong phim Miss Americana, ca sĩ tiết lộ ăn uống không điều độ, người hâm mộ vẫn bình luận, soi mói về hình thể cô. Thỉnh thoảng, họ còn suy đoán liệu cô có tăng cân hay không.

Qua bài viết, tác giả kỳ vọng Taylor Swift và những người nổi tiếng sẽ sử dụng sức ảnh hưởng của mình để truyền cảm hứng cho mọi người. "Cô ấy thay đổi thái độ của nhiều người chỉ bằng một vài câu nói. Swift là tiếng nói mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy xã hội hướng đến quan niệm cởi mở và tôn trọng sự đa dạng về hình thể", Pope nói.

Theo Guardian, công trình nghiên cứu của Pope và Rose được công bố vài ngày sau một bài đăng trên trang Newsweek, cho rằng Swift không phải là hình mẫu tốt vì chưa kết hôn và không có con ở tuổi 34, dù có mối quan hệ với cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp Travis Kelce và từng trải qua nhiều mối tình. Nhiều người chỉ trích trang này có thái độ kỳ thị phụ nữ.

Trailer 'Taylor Swift: The Eras Tour' Trailer phim hòa nhạc "The Eras Tour". Video: CGV

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận The Eras Tour của nghệ sĩ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là Nhân vật của năm 2023.

Quế Chi (theo Guardian, Phys, Social Science & Medicine)