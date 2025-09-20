Taylor Swift trở lại màn ảnh rộng

Taylor Swift phát hành dự án chiếu rạp "The Official Release Party of a Showgirl" để quảng bá album mới, hai năm sau thành công của phim concert.

Theo Variety ngày 19/9, phim của Taylor Swift dự kiến công chiếu hôm 3/10, trùng ngày nghệ sĩ tung album phòng thu thứ 12 - The Life of a Showgirl. Dự án được mô tả như "bữa tiệc ra mắt" (release party) nhạc mới, kéo dài đến ngày 5/10. Với thời lượng 89 phút, người hâm mộ sẽ thưởng thức MV đầu tiên của đĩa nhạc - The Fate of Ophelia, các cảnh quay hậu trường, video lời bài hát khác và "những suy ngẫm chưa từng công bố" của ca sĩ về các ca khúc mới.

Dự án chiếu rạp của Taylor Swift đang thu hút nhiều quan tâm. Mỗi vé trị giá 12 USD.

Ở Mỹ, hàng nghìn rạp sẽ chiếu phim của Taylor Swift, trong đó có 540 đơn vị thuộc AMC Theatres Distribution - công ty hợp tác phân phối phim lên màn ảnh rộng với nghệ sĩ. Dự án cũng có mặt tại hơn 100 quốc gia, nhưng không cùng ngày phát hành. Các nước gồm Canada, Mexico, Anh, Pháp, Ireland, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Nam Phi, Australia và New Zealand có suất chiếu đúng ngày album lên sóng. Những khu vực còn lại sẽ có lịch xem vào tuần sau đó.

Hiện truyền thông quốc tế và các trang mạng xã hội liên tục cập nhật thông tin về thông báo mới nhất của Taylor Swift. Trên Instagram, bài đăng giới thiệu phim đạt khoảng 2,5 triệu lượt thích với hơn 500.000 lượt chia sẻ.

Cũng theo Variety, những tuần gần đây Taylor Swift liên tục vướng tin sắp công bố một bộ phim chiếu rạp. Khi đó, nhiều khán giả suy đoán đây chính là phim tài liệu về concert The Eras Tour. Tuy nhiên, một số fan nhận định nghệ sĩ khó có thể ra mắt một tác phẩm nhìn lại quá khứ song song sản phẩm âm nhạc mới.

Ngoài ra, trang tin cho rằng những nhà điều hành rạp chiếu hào hứng trước sự trở lại của Taylor Swift bởi cô từng đem lại nhiều lợi nhuận cho họ trong thương vụ trước. Năm 2023, Taylor Swift: The Eras Tour đạt kỷ lục phim hòa nhạc có doanh thu cao nhất lịch sử, thu về 181 triệu USD trong nước và 262 triệu USD toàn cầu.

Lần trở lại này, Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl chỉ được chiếu trong khoảng thời gian rất ngắn, do đó giới truyền thông đánh giá doanh số không thể sánh với phim trước. Tuy nhiên, đây vẫn là món hời cho các rạp chiếu.

Taylor Swift sinh năm 1989, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Năm 2023, cô được TIME chọn là "Nhân vật của năm". Tháng 11/2024, cô xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes. Cô đính hôn bạn trai - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, bằng tuổi.

Tháng 8, cô thông báo tái xuất làng nhạc sau hơn một năm thành công với The Tortured Poets Department. Album mới gồm 12 ca khúc, lấy cảm hứng từ niềm vui khi thực hiện chuỗi concert The Eras Tour (2023-2024). Hôm 13/8, cô gây sốt khi công bố ảnh bìa theo phong cách vũ nữ quyến rũ.

