Taylor Swift thắt chặt an ninh concert tại Anh

Tờ TMZ ngày 11/8 đưa tin ban tổ chức The Eras Tours tăng cường ngăn chặn các nguy cơ khủng bố nhắm vào các buổi hòa nhạc tại sân vận động Wembley, London từ ngày 15-20/8. Theo thông báo của chương trình, sở cảnh sát địa phương sẽ phối hợp nhóm chuyên gia tư vấn (Safety Advisory Group -SAG) và các cơ quan liên quan "để đảm bảo tiêu chuẩn an ninh ở mức độ cao nhất".

Trang tin cho biết Taylor Swift hợp tác FGH Security - cơ sở tư nhân chuyên chống khủng bố. Ben Knott - giám đốc điều hành của cơ quan - nói với TMZ dịch vụ của ông thường quản lý khu vực ngoài sự kiện, nhất là nơi nhiều người tụ tập để tìm kẻ đáng ngờ.

Knott cho biết nhân viên bảo an hay mặc thường phục hoặc đồng phục khi làm nhiệm vụ. Nếu phát hiện cá nhân nào kiểm tra vị trí của camera hoặc nơi cảnh sát canh gác, lực lượng an ninh sẽ tiếp cận người đó. Thủ thuật của họ trong hầu hết trường hợp là giả vờ thân thiện để bắt chuyện, hỏi kẻ tình nghi có cần giúp đỡ hay không. Khi có điều bất thường, họ sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức.

Ban quản lý không cho phép khán giả đứng bên ngoài lối vào hoặc trên cầu thang Olympic Steps phía trước sân vận động. Bất kỳ ai vi phạm đều bị lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển. Đơn vị tổ chức cũng ngừng hoạt động nghe nhạc ngoài trời.

Theo TMZ, so với những khu vực khác tại châu Âu, Wembley được xem như một trong những địa điểm an toàn nhất xét về góc độ chống bạo loạn, do chính quyền đã trang bị nhiều biện pháp an ninh cao cấp tại chỗ. Tuy nhiên, trang tin cho rằng ban tổ chức nên quan tâm những người hâm mộ đứng bên ngoài sân vận động. Họ là những fan không có vé nhưng vẫn muốn nghe Taylor hát trực tiếp. Hồi cuối tháng 7, hàng nghìn người phủ kín ngọn đồi ở Munich để "xem ké" sân khấu bên trong.

Ba đêm diễn từ ngày 8-10/8 của Taylor Swift tại Vienna bị hủy sau khi giới chức phát hiện âm mưu khủng bố nhắm vào các buổi hòa nhạc. Barracuda Music - đơn vị tổ chức concert - cho biết không lựa chọn nào ngoài ngừng sự kiện vì sự an toàn của khán giả. Tất cả tiền vé sẽ được hoàn trả tự động trong 10 ngày kể từ lúc ra thông báo. Trước tin hủy show đột ngột, nhiều fan xuống đường động viên Taylor Swift, nói biết ơn trước quyết định của chính quyền và ca sĩ.

Sở cảnh sát Vienne thông báo hiện bắt được ba nghi phạm liên quan âm mưu tấn công show diễn. Một trong ba tên là công dân Áo, 19 tuổi, bị phát hiện tàng trữ nhiều chất hóa học có khả năng dùng để chế bom tại nhà. Nghi phạm thứ ba bị bắt hôm 10/8.

Trong buổi họp báo ngày 11/8, đại diện sở cảnh sát London nói với tờ Time: "Không có gì cho thấy các vấn đề đang được điều tra bởi chính phủ Áo có thể ảnh hưởng đến các sự kiện tại London".

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận The Eras Tour là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Tài sản ròng của ca sĩ khoảng 1,1 tỷ USD.

