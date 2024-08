ÁoNhiều người hâm mộ xuống đường cổ vũ Taylor Swift, giữ thái độ lạc quan trước tin "The Eras Tour" bị hủy để tránh âm mưu khủng bố.

Theo CNN ngày 8/8, cộng đồng fan của Taylor Swift (gọi tắt là Swifties) tập trung gần sân vận động Ernst Happel - nơi dự kiến tổ chức ba đêm diễn The Eras Tours - bất chấp tình hình an ninh bất ổn. Họ ca hát, nhảy theo những bản hit của ca sĩ, trao đổi vòng tay tình bạn (friendship bracelets) - phụ kiện đặc trưng của fan giọng ca Fortnight.

Người hâm mộ thể hiện tình cảm với Taylor Swift sau một ngày nhận tin concert bị hủy. Ảnh: Reuters

Tại quảng trường Stephansplatz, hàng chục người hát vang các ca khúc của Taylor Swift. Elie Fares, 34 tuổi, nói với CNN: "Tôi đi thẳng đến đó và đắm mình vào tình bạn của Swifties, tận hưởng 'niềm vui được sống', chỉ trích những kẻ muốn dập tắt hạnh phúc và gieo rắc nỗi sợ hãi đến mọi người. Swifties đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng họ là hội người hâm mộ đáng gờm trong cộng đồng yêu âm nhạc".

Fan trao đổi vòng tay tình bạn. Ảnh: AP

Trên Instagram, blogger du lịch người Đức - Kimberly Kephart - ghi hình cảnh người hâm mộ làm biểu tượng trái tim gửi đến Taylor Swift, treo nhiều thông điệp ủng hộ "công chúa nhạc đồng quê". Chủ nhà nghỉ của Kephart ở Vienna tặng cô vé xem hòa nhạc Mozart tại nhà hát opera địa phương để khích lệ tinh thần.

Cộng đồng fan cũng để lại lời nhắn cho Taylor Swift khắp các mạng xã hội. Một tài khoản X đăng lại khoảnh khắc mọi người hát ca khúc All Too Well (10 minute version) trên phố kèm chú thích: "Các show diễn của Taylor Swift ở Vienna có thể bị hủy không ai có thể phá vỡ tinh thần của Swifties".

Fan xuống đường động viên Taylor Swift Người hâm mộ hát ca khúc "All Too Well (10 Minute Version)" trên phố Vienna. Video: X Giselle Gonzales

Nhiều cơ sở kinh doanh có những chương trình khuyến mãi giúp người hâm mộ vực dậy tinh thần. Một số khách sạn chiếu phim hòa nhạc Taylor Swift: The Eras Tour miễn phí trong khi các nhà hàng, quán bar tặng đồ ăn hoặc giảm giá mạnh cho thực khách. Một trong những bảo tàng nghệ thuật hiện đại lớn nhất Trung Âu - Albertina - mở cửa cho khách tham quan miễn phí vào cuối tuần này. Tài khoản Instagram của cổng thông tin du lịch Vienna tạm đổi phần giới thiệu thành "Taylor's Version", gợi ý nhiều hoạt động giải trí cho cộng đồng Swifties ở đây.

Một nhà thờ ở thủ đô đã mở cửa đón người hâm mộ và phát danh sách nhạc của tour diễn The Eras Tour. "Mọi người vừa khóc vừa nắm tay nhau cùng hát một cách nhẹ nhàng. Điều này đã tạo nên khoảnh khắc tuyệt đẹp", một người tham gia nói với hãng tin.

Trailer "The Eras Tour" của Taylor Swift Trailer phim tài liệu "Taylor Swift: The Eras Tour". Video: YouTube Taylor Swift

Ba đêm diễn từ ngày 8-10/8 của Taylor Swift tại Vienna bị hủy sau khi giới chức phát hiện âm mưu khủng bố nhắm vào các buổi hòa nhạc. Theo Barracuda Music - đơn vị tổ chức concert, họ không lựa chọn nào ngoài ngừng concert vì sự an toàn của khán giả. Tất cả tiền vé sẽ được hoàn trả tự động trong 10 ngày tới. Dự kiến có khoảng 65.000 fan xem show bên trong sân vận động, khoảng 30.000 người dự bên ngoài, theo AP.

Trong buổi họp báo ngày 8/8, Omar Haijawi-Pirchner - người đứng đầu Cục An ninh và Tình báo Áo cho biết một trong hai nghi phạm hiện bị bắt giữ là công dân Áo, 19 tuổi, thừa nhận có ý định "thực hiện một vụ tấn công" tại sự kiện của Taylor Swift bằng thuốc nổ và dao, theo NBC News. Trước đó, cảnh sát phát hiện các chất hóa học có khả năng dùng để chế bom tại nhà của nghi phạm.

Hiện Taylor Swift chưa lên tiếng việc hủy show ở Áo. Theo nguồn tin của Page Six, bạn trai cô - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - rất lo lắng cho an nguy của ca sĩ. Anh liên lạc người yêu ngay sau khi biết tin. Tuy nhiên, Kelce được cho không thể đến châu Âu với Taylor Swift lúc này vì đã cam kết với ban tổ chức NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia) phải luyện tập cho mùa giải mới.

Theo dự kiến, Swift sẽ có các đêm diễn ở sân vận động Wembley, Anh, ngày 15-20/8. Không phải lần đầu giọng ca Fortnight phải hủy show vì vấn đề an ninh bất ổn. Năm 2014, concert Red Tour tại Thái Lan của ca sĩ bị ngừng do tình hình chính trị hỗn loạn.

Phương Thảo (theo CNN, People, Page Six)