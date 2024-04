Taylor Swift phá loạt kỷ lục âm nhạc

Ca sĩ Taylor Swift đạt hơn 300 triệu lượt nghe album mới trong ngày đầu trên Spotify, phá kỷ lục của chính cô.

Theo Hollywood Reporter, The Tortured Poets Department của Taylor Swift đạt 310 triệu lượt streaming (nghe trực tuyến) ngày ra mắt, vượt kỷ lục của Midnights - album cô phát hành năm 2022 (185 triệu lượt nghe). Đĩa đơn mở đầu album - Fortnight (hát cùng Post Malone) - đạt 25,2 triệu lượt, vượt All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey trở thành ca khúc có nhiều lượt streaming nhất trong một ngày.

MV Fortnight - Taylor Swift MV "Fortnight" - Taylor Swift. Video: YouTube Taylor Swift

Trên Apple Music, Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên có toàn bộ ca khúc trong album mới lọt vào top 50 toàn cầu. Trang Talk of the charts - chuyên dự đoán vị trí bảng xếp hạng - cho rằng tuần sau, ca sĩ sẽ độc chiếm top 12 bài hát hot nhất tuần trên Billboard Hot 100. Trang thống kế Chart Masters đánh giá với tốc độ doanh số hiện tại, Taylor Swift sớm trở thành nữ nghệ sĩ có album bán chạy nhất lịch sử âm nhạc.

Taylor Swift phát hành album đôi The Tortured Poets Department, được nhận xét là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất năm. Album gồm 31 ca khúc, trong đó 16 bài hát được công bố trước. Ngày ra mắt, cô bất ngờ giới thiệu phần thứ hai - gồm 15 còn lại, tạo cơn sốt trên mạng xã hội. Trên fanpage, ca sĩ viết: "Tôi đã viết rất nhiều bài thơ đau khổ trong hai năm qua và muốn chia sẻ tất cả với các bạn. Bây giờ câu chuyện không còn là của tôi nữa, chúng là của bạn".

Taylor Swift ở tuổi 34. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Đĩa nhạc mang âm hưởng synth-pop, pha trộn với rock và folk. Trên Metacritic - hệ thống tổng hợp đánh giá từ giới phê bình, album nhận được số điểm tích cực với 84/100, hầu hết đưa ra nhận xét tích cực về album. Billboard phân tích đĩa nhạc là "chuỗi cảm xúc và sự kịch tính không thể kiềm chế", trong khi cây bút Rob Sheffield của Rolling Stone cho rằng đây là album "riêng tư nhất của Taylor Swift".

Taylor Swift, 34 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc nước Mỹ khi mới vào nghề. Cô ra mắt vào năm 2006 và sớm gặt hái nhiều thành tích. Bên cạnh giọng ca hay, Taylor Swift còn tạo dấu ấn với tài năng sáng tác và là nhạc sĩ chính của các bài hát trong sự nghiệp. Sau 10 album, Taylor Swift nhận 12 giải Grammy, 29 giải Billboard và thành công với nhiều chuyến lưu diễn quốc tế. Năm ngoái, cô khởi động The Eras Tour, đến nay đạt doanh thu hơn một tỷ USD, giúp Taylor Swift trở thành tỷ phú duy nhất có tài sản phần lớn dựa vào âm nhạc, theo Forbes.

Tam Kỳ