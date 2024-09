Taylor Swift lập kỷ lục thắng nhiều cúp VMAs nhất

Ca sĩ Taylor Swift thắng bảy danh hiệu tại lễ trao giải VMAs 2024, đạt kỷ lục 30 cúp tính đến hiện tại.

Tại lễ trao giải VMAs ngày 11/9 (giờ địa phương), Taylor Swift nhận giải quan trọng nhất - Video của năm - cho MV Fortnight. Giọng ca 35 tuổi là nghệ sĩ đầu tiên được vinh danh hạng mục này năm lần. Những năm trước, cô giành chiến thắng với các ca khúc Bad Blood (2015), You Need to Calm Down (2019), All Too Well: The Short Film (2022) và Anti-Hero (2023). Đồng thời, Taylor Swift là cái tên duy nhất đoạt danh hiệu này trong ba năm liên tiếp.

Giọng ca Fortnight cũng thắng Nghệ sĩ xuất sắc và Ca khúc pop xuất sắc năm nay. Hiện ca sĩ có 30 tượng Moonman (cúp của VMAs có hình dạng phi hành gia trên mặt trăng), phá kỷ lục 25 cúp của Beyoncé.

Taylor Swift nhận giải "Video của năm". Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu nhận giải Màn hợp tác xuất sắc cùng Post Malone, Taylor Swift nhớ lại nỗi đau trong vụ khủng bố 11/9 năm 2001. Cô nói: "Khi thức dậy sáng nay, tôi nghĩ về chuyện xảy ra cách đây 23 năm. Những người quan trọng nhất hôm nay là các gia đình đã mất đi người thân, nạn nhân đã thiệt mạng. Mọi thứ diễn ra tối nay đều được xếp phía sau. Dù vậy, thật tuyệt vời khi có cơ hội cảm ơn và vinh danh đội ngũ sản xuất đã làm việc chăm chỉ với tôi".

Mv "Fortnight" của Taylor Swift MV "Fortnight" thắng Video của năm tại VMAs 2024. Video: YouTube Taylor Swift

Ngoài tri ân êkíp, cô cảm ơn ca sĩ Post Malone - người song ca cùng cô trong Fortnight. Taylor Swift nhận xét anh là người tài năng, thực tế và luôn cư xử lịch sự với cô. Ca sĩ biết ơn người hâm mộ đã ủng hộ album The Tortured Poet's Department và chuyến lưu diễn Eras Tour. Cô cũng nói về bạn trai Travis Kelce, cho biết anh từng cổ vũ cô tại trường quay MV. Trước khi rời sân khấu, Taylor Swift nhắc khán giả bình chọn cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận The Eras Tour là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Tài sản ròng của ca sĩ khoảng 1,1 tỷ USD.

Taylor Swift lập kỷ lục nghệ sĩ thắng nhiều cúp VMAs nhất Taylor Swift kể chuyện bạn trai tại hậu trường quay MV "Fortnight" trên sân khấu nhận giải Video của năm. Video: MTV

Lễ trao giải năm nay cũng gây chú ý với một số gương mặt khác. Sabrina Carpenter thắng Ca khúc của năm với Espresso, ra mắt hồi tháng 4. Đây là năm đầu tiên giọng ca 25 tuổi góp mặt trong cuộc đua tranh cúp VMAs. Lisa - 27 tuổi, thành viên nhóm Blackpink - đoạt cúp Bài hát Kpop hay nhất cho đĩa đơn Rockstar, gọi dự án là "màn tái xuất ý nghĩa" trong năm.

Chappell Roan, 26 tuổi, có cúp VMAs đầu tiên trong sự nghiệp với giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc. Trên sân khấu, cô cảm ơn cộng đồng LGBTQ+, các nghệ sĩ drag queen đã truyền cảm hứng sáng tạo. Nghệ sĩ nói thêm: "Tôi dành tặng giải thưởng này cho những người đồng tính, chuyển giới góp phần thúc đẩy dòng nhạc pop. Gửi đến những bạn nhỏ thuộc cộng đồng lục sắc đang theo dõi sự kiện ngoài kia, tôi hiểu các em vì tôi cũng là một trong số đó".

Katy Perry được vinh danh hạng mục MTV Michael Jackson Video Vanguard. Giải thưởng tôn vinh các nghệ sĩ có những thành tựu, đóng góp cho nền âm nhạc. Cô phát biểu khi nhận giải: "Tôi chỉ muốn nói bằng trọn trái tim mình: Hãy làm bất cứ điều gì để được là chính mình, giữ bản sắc cá nhân khi làm nghệ thuật. Tắt hết mạng xã hội, bảo vệ sức khỏe tinh thần, để cuộc sống ngừng lại đôi chút và tận hưởng thiên nhiên". Năm ngoái, danh hiệu này thuộc về Shakira.

Katy Perry chụp hình cùng tượng Mooman. Ảnh: AFP

Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) diễn ra lần đầu năm 1984, do kênh MTV sáng lập. Sự kiện năm nay diễn ra vào ngày 11/9 tại nhà thi đấu UBS Arena, New York, do rapper Megan Thee Stallion dẫn chương trình.

Phương Thảo (theo Variety)