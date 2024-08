Taylor Swift dẫn đầu đề cử VMAs

MỹCa sĩ Taylor Swift nhận 10 đề cử tại VMAs 2024 gồm cả ba giải thưởng chính dành cho video, nghệ sĩ và bài hát xuất sắc của năm.

Theo danh sách MTV công bố ngày 6/8, Taylor Swift một lần nữa thống trị các hạng mục với ca khúc Fortnight - song ca cùng Post Malone. Với giải thưởng quan trọng nhất - Video của năm, ca sĩ sẽ cạnh tranh We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) của Ariana Grande, Lunch (Billie Eilish), Paint The Town Red (Doja Cat), Houdini (Eminem) và Snooze (SZA).

Cô từng nhận bốn cúp Video của năm cho các sáng tác Bad Blood (2015), You Need to Calm Down (2019), All Too Well: The Short Film (2022) và Anti-Hero (2023). Nếu được xướng tên năm nay, Taylor Swift sẽ trở thành nghệ sĩ đầu tiên đoạt giải thưởng này trong ba năm liên tiếp.

Năm 2023, Taylor Swift thắng lớn tại VMAs với chín hạng mục. Hiện cô có 23 cúp VMAs, chỉ xếp sau kỷ lục 28 cúp của Beyoncé.

Taylor Swift tại lễ trao giải MTV VMAs 2023. Ảnh: AP

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận The Eras Tour là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Tài sản ròng của ca sĩ khoảng 1,1 tỷ USD.

Fortnight thuộc album thứ 11 - The Tortured Poets Department - phát hành hôm 19/4. Bài hát đạt 25,2 triệu lượt nghe trên Spotify sau một ngày ra mắt, trở thành ca khúc có nhiều lượt streaming (nghe trực tuyến) nhất trong ngày.

Mv "Fortnight" của Taylor Swift MV "Fortnight". Video: YouTube Taylor Swift

Post Malone xếp sau với chín đề cử, phần lớn cho ca khúc Fortnight hợp tác Taylor Swift. Sabrina Carpenter, Eminem và Ariana Grande đồng hạng ba với sáu nội dung, trong đó có Nghệ sĩ của năm. Đây là năm đầu tiên Sabrina Carpenter góp mặt trong cuộc đua tranh cúp VMAs.

Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) diễn ra lần đầu năm 1984, do kênh MTV sáng lập. Sự kiện năm nay diễn ra vào ngày 10/9 tại nhà thi đấu UBS Arena, New York. Người hâm mộ có thể mua vé xem trực tiếp với bốn mức giá dao động từ 1.745 USD-3.750 USD (khoảng 44 triệu đồng-95 triệu đồng).

Một số hạng mục tại VMAs 2024 1. Video của năm Ariana Grande - We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Billie Eilish - Lunch

Doja Cat - Paint The Town Red

Eminem - Houdini

SZA - Snooze

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight 2. Nghệ sĩ của năm Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift 3. Ca khúc của năm Beyoncé - Texas Hold ‘Em

Jack Harlow - Lovin On Me

Kendrick Lamar - Not Like Us

Sabrina Carpenter - Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

Teddy Swims - Lose Control 4. Nghệ sĩ mới xuất sắc Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla 5. Màn trình diễn xuất sắc Kaliii - Area Codes

GloRilla - Lick or Sum

Benson Boone - In the Stars

Coco Jones - ICU

Victoria Monét - On My Mama

Jessie Murph - Wild Ones

Teddy Swims - Lose Control

Chappell Roan - Red Wine Supernova

Flyana Boss - Yeaaa

Laufey - Goddess

Le Sserafim - Easy

The Warning - Automatic Sun 6. Ca khúc pop xuất sắc Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift 7. Ca khúc Kpop xuất sắc Jung Kook ft. Latto - Seven

Lisa - Rockstar

NCT Dream - Smoothie

NewJeans - Super Shy

Stray Kids - Lalalala

Tomorrow X Together - Deja vu

Phương Thảo (theo Billboard, Variety)