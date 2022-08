Taylor Swift bị kiện một triệu USD

MỹMột tác giả sách đòi Taylor Swift bồi thường một triệu USD với cáo buộc cô đạo nhái ý tưởng khi sản xuất album "Lover".

Ngày 24/8, theo Pagesix, nhà thơ Teresa La Dart đòi Taylor Swift bồi thường hơn một triệu USD vì cho rằng ca sĩ sao chép ý tưởng tập thơ Lover phát hành năm 2010 của cô để phát hành album cùng tên vào năm 2019. Trong đơn gửi tòa án bang Tennessee, La Dart tố cáo giọng ca All Too Well đã "ăn cắp các bài thơ, giai thoại và hình ảnh" từ cuốn sách. Theo cô, êkíp của Swift đã đọc Lover và bị ảnh hưởng bởi phong cách và thiết kế của tập thơ.

Bìa album "Lover" của Taylor Swift. Ảnh: Republic Records

La Dart nói hình ảnh trong booklet (sách đi kèm) của album quá giống với thiết kế tập thơ của cô về màu sắc và phong cách. Tác giả cho rằng phía Swift không thể giải thích điều đó bằng lý do "trùng hợp".

Tập thơ "Lover" của Teresa La Dart phát hành năm 2010. Ảnh: Amazon

Taylor Swift hiện đối mặt một vụ kiện khác liên quan đến bản quyền. Hai nhạc sĩ Sean Hall và Nathan Butler tố cáo cô sử dụng một đoạn trong ca khúc Playas Gon’ Play (2001) để sáng tác Shake It Off (2014). Hai bên lần đầu ra toàn năm 2017 và thẩm phán đã bác đơn kiện. Tuy nhiên, Sean Hall và Nathan Butler gần đây tiếp tục xin kháng cáo. Phía Swift phủ nhận đạo ca từ của ca khúc.

Taylor Swift sinh năm 1989, bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thành công nhất hơn chục năm qua, bán 50 triệu album cùng 150 triệu đĩa đơn toàn cầu. Trong sự nghiệp, Taylor đoạt 10 giải Grammy, 29 giải AMA (phá kỷ lục của Michael Jackson). Năm 2019, ban tổ chức AMA vinh danh cô là "Nghệ sĩ của thập niên 2010". Ca sĩ được trao giải "Biểu tượng toàn cầu" tại Brit Awards 2021.

MV 'Shake It Off' - Taylor Swift MV "Shake It Off". Video: Taylor Swift Youtube