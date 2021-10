Tay vợt vô địch Mỹ đại diện Dior

Tay vợt vô địch Mỹ mở rộng Emma Raducanu vừa được Dior chọn làm gương mặt đại diện.

Hôm 19/10, trên Vogue, Emma Raducanu cho biết cô đại diện cho dòng thời trang nữ do Maria Grazia Chiuri phụ trách, sản phẩm chăm sóc da và trang điểm do Peter Philips giám sát.

Đại diện của Dior cho biết chọn Emma sau khi tay vợt diện bộ đầm của hãng mốt trên thảm đỏ No Time To Die cuối tháng trước. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Resort 2022, lấy cảm hứng từ phong cách Hy Lạp. Emma từng nói với Vogue về cảm giác khi mặc bộ váy: "Như trên mây. Diện một chiếc váy được tạo ra trong xưởng may Dior là một trải nghiệm độc đáo. Thiết kế mang những chi tiết thêu rất đặc biệt". Ngoài ra, Dior cho rằng Emma rất phù hợp hình ảnh nữ quyền mà hãng hướng tới.

Emma Raducanu ở thảm đỏ ra mắt 'No Time To Die' Emma Raducanu diện đầm Dior trên thảm đỏ "No Time To Die" hồi tháng 9. Ảnh: ER

Emma Raducanu sinh năm 2002 tại Canada, là vận động viên quần vợt người Anh gốc Hoa. Cô nổi tiếng sau khi giành chức vô địch Mỹ mở rộng hôm 11/9. Ngoài tennis, cô yêu thích nhiều môn thể thao và hoạt động khác như golf, đua thuyền, đua môtô, trượt tuyết, cưỡi ngựa, múa ballet, là fan của giải đấu F1.

Sau chiến thắng, Emma có sức ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang như Serena Williams hay Naomi Osaka. Hồi tháng 9, cô được mời tới dự Met Gala- sự kiện thời trang lớn nhất thế giới, làm Đại sứ của hãng chế tác trang sức Tiffany.

Họa Mi (theo Vogue)