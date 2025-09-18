Tay vợt Thùy Linh đạt thứ bậc cao nhất sự nghiệp

Tay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh lần đầu leo lên số 17 thế giới, tăng một bậc so với kỳ gần nhất.

Theo bảng xếp hạng mới được Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) cập nhật hôm nay, Thùy Linh tăng từ thứ 18 lên 17 ở nội dung đơn nữ với 48.630 điểm. Đây là thứ bậc cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt 28 tuổi. Trước đó, cô hai lần xếp thứ 18, khi bảng này cập nhật vào các ngày 22/7 và 2/9/2025.

Thùy Linh cũng là tay vợt nữ duy nhất của Việt Nam trong top 100 thế giới. Cựu số một Việt Nam, Vũ Thị Trang rơi 7 bậc, từ 131 xuống 138 với 12.430 điểm.

Nguyễn Thùy Linh mừng chiến thắng vòng một giải Cầu lông quốc tế Việt Nam Open 2025. Ảnh: Đức Đồng

Xếp số một thế giới vẫn là An Se-young (Hàn Quốc, 111.270 điểm). Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Wang Zhi Yi (Trung Quốc, 106.862 điểm) rồi Han Yue (Trung Quốc, 91.200 điểm).

Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng, tay vợt vừa vào tứ kết Vietnam Open 2025, tụt một bậc, đứng thứ 63 thế giới với 24.150 điểm. Còn Lê Đức Phát, do bị loại sớm ở Vietnam Open, giảm hai bậc, xuống 85 thế giới được 20.360 điểm.

Do ít thi đấu quốc tế, lão tướng Nguyễn Tiến Minh chỉ đứng thứ 362 thế giới với 3.630 điểm.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp từ 14 tuổi, và bốn năm sau vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với 8 lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022. Thùy Linh cũng hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024.

Ở giải Vietnam Open 2025, Thùy Linh vào chung kết, nhưng thua Kim Min-ji, đứt mạch vô địch.

Vietnam Open là giải cầu lông quốc tế lớn nhất của Việt Nam, thuộc hạng Super 100 của hệ thống BWF World Tour. Đây là hạng thấp nhất của hệ thống, sau Finals, Super 1000, 750, 500 và 300.

Thùy Linh thi đấu ở chung kết giải Cầu lông quốc tế Việt Nam Open 2025. Ảnh: Anh Dũng

Hôm qua, Thùy Linh phải bỏ cuộc ở China Masters vì chấn thương. Dự kiến, hôm nay cô sẽ về nước để điều trị, đồng nghĩa rút lui khỏi giải Hàn Quốc Mở rộng.

Thùy Linh nhiều khả năng sẽ trở lại thi đấu vào tháng 10. Đó cũng là lúc các giải châu Âu diễn ra ở Phần Lan, Đan Mạch, Đức, Pháp... Mục tiêu của tay vợt 28 tuổi là tích lũy điểm từ các giải châu Âu, cải thiện thứ bậc, qua đó làm hạt giống tại SEA Games 33. Thùy Linh từng năm lần dự SEA Games nhưng chỉ mới một lần giành HC đồng đồng đội.

Đức Đồng