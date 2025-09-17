Thùy Linh xin bỏ cuộc ở China Masters

Trung QuốcDo bị đau cổ chân, tay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh xin bỏ cuộc ở set hai trong trận ra quân giải cầu lông China Masters 2025, trưa 17/9.

Đây là giải trong hệ thống World Tour Super 750 của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), có tổng quỹ thưởng 1,25 triệu USD. Do số điểm tích lớn, giải thu hút toàn bộ những tay vợt hay nhất của làng cầu lông nữ thế giới.

Ở trận ra quân, Thùy Linh (đứng thứ 18 thế giới) gặp tay vợt số một Singapore Yeo Jia Min (15 thế giới). Trong set đầu, cả hai chơi ngang ngửa, giằng co nhau từng điểm số. Đến cuối set, Thùy Linh dẫn 19-18, nhưng sau đó cô lại mắc nhiều lỗi và thua ngược 19-21.

Sang set hai, khi đang bị Yeo dẫn 0-3, Thùy Linh giơ tay báo trọng tài xin bỏ cuộc vì chấn thương.

Thùy Linh trong trận chung kết Vietnam Open 2025 thua Cai Yanyan 14/9. Ảnh: Anh Phương

"Tôi xin lỗi mọi người", cô chia sẻ trên trang cá nhân sau khi rời giải. "Kết quả hôm nay là điều Linh hay bất kỳ VĐV nào đều không mong muốn. Bản thân tôi cũng không bao giờ muốn thấy một dòng 'bỏ cuộc' trong hồ sơ thi đấu của mình. Hôm nay, tôi ra sân và đã cố gắng hết khả năng, nhưng bàn chân và cổ chân đau buốt từ mấy ngày nay khiến tôi không thể di chuyển bình thường. Trước trận đấu, tôi cũng xin ý kiến bác sĩ và được cảnh báo về khả năng chấn thương nặng hơn, thậm chí đứt dây chằng nếu không cẩn thận".

Tay vợt quê Phú Thọ vừa trải qua một hành trình dài ở Vietnam Open với 5 trận đấu và đoạt vị trí á quân. Ngay sau trận chung kết tối 14/9, cô lập tức lên đường bay sang Quảng Đông để dự giải. Thể lực không được đảm bảo cộng thêm chấn thương khiến cô đi đến quyết định phải bỏ cuộc. "Xin cảm ơn khán giả đã theo dõi, cổ vũ và cảm thông cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hồi phục tốt và hẹn gặp ở những giải đấu tiếp theo", Thùy Linh viết thêm.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp năm 14 tuổi, và 4 năm sau vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với 7 lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022. Thùy Linh cũng từng dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024.

Đức Đồng