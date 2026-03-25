Tay vợt số 151 thế giới gây sốc ở Miami Mở rộng

MỹTài năng 20 tuổi Martin Landaluce thắng liên tiếp 6 trận, để lần đầu vào tứ kết Masters 1000.

Landaluce, người xuất phát từ vòng loại, cứu một match point trong chiến thắng 2-6, 7-6(6), 6-4 trước tay vợt chủ nhà Sebastian Korda hôm 24/3. Korda chính là người hạ tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz ở vòng kế trước.

Đến Miami khi chưa thắng trận nào trên ATP Tour trong năm 2026, Landaluce giờ có 4 chiến thắng liên tiếp ở các vòng đấu chính, và hai ở vòng loại Miami. Với vị trí 151 thế giới, anh là tay vợt có thứ bậc thấp nhất vào tứ kết giải kể từ khi Jim Grabb (số 185) làm được điều tương tự năm 1994. Anh cũng là tay vợt đầu tiên sinh từ năm 2006 trở đi vào tới tứ kết một giải Masters 1000.

Landaluce mừng chiến thắng trước Korda, tại vòng bốn Miami Mở rộng, trên sân Grandstand, Miami, Florida, Mỹ hôm 24/3. Ảnh: Reuters

Thắng Korda, Landaluce tăng 48 bậc lên vị trí 103 trên bảng điểm ATP. Ở tứ kết, anh sẽ gặp Jiri Lehecka, người vừa đánh bại tay vợt số 7 thế giới Taylor Fritz 6-4, 6-7, 6-2.

"Khi được hỏi tôi nghĩ gì sau chiến thắng, câu trả lời là bà tôi", Landaluce nói sau trận thắng Korda. "Đáng lẽ tuần trước bà tròn 101 tuổi, nhưng bà đã qua đời vài tháng trước. Tôi muốn dành chiến thắng này cho bà".

Korda bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ sau khi loại Alcaraz ở vòng trước, nhưng cục diện thay đổi ở cuối set hai. Khi đối mặt match point ở tỷ số 5-6 trong loạt tie-break, Landaluce chủ động tấn công, đánh trái tay ghi điểm winner.

"Tôi phải đánh một cú thật tốt, và tôi đã ghi winner", Landaluce nói về khoảnh khắc đó. "Cảm giác thật tuyệt khi làm được như vậy. Các tay vợt Tây Ban Nha đều có tinh thần chiến đấu đó, từ Ferrero, Ferrer, Nadal đến Alcaraz... Tôi đã xem họ suốt sự nghiệp, và khi ở trong tình huống đó, tôi phải thử".

Sau đó, Landaluce thắng thêm hai điểm liên tiếp và ăn mừng đầy cảm xúc khi thắng 8-6 ở tie-break, gỡ hòa tổng 1-1. Landaluce mang theo năng lượng đó vào set quyết định, dẫn trước 3-0 nhưng bị gỡ hòa 3-3. Sau vài game chững lại, anh lấy lại thế trận để khép lại trận đấu sau 2 giờ 27 phút.

Korda, người phải xin chăm sóc y tế hai lần vì vấn đề lưng dưới trong set ba, không thể ngăn đà hưng phấn của đối thủ. Hiện đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tại Miami (tính cả vòng loại), Landaluce chắc chắn sẽ đạt thứ bậc cao nhất sự nghiệp khi bảng xếp hạng được cập nhật vào thứ Hai tới.

Tay vợt người Tây Ban Nha từng tập luyện tại học viện Rafa Nadal và đang phát triển đúng như kỳ vọng khi giành suất dự Next Gen ATP Finals tại Jeddah, Arab Saudi năm ngoái.

"Điều này có ý nghĩa rất lớn", Landaluce nói về hành trình tại Miami. "Tuần này tôi chơi rất tốt. Tôi biết mình phải làm được, vì có rất nhiều tay vợt tuyệt vời ngay từ vòng loại. Tôi thực sự hạnh phúc khi được thi đấu ở đây cùng những đối thủ đẳng cấp".

Landaluce từng gây chú ý khi vô địch Mỹ Mở rộng trẻ năm 2022 ở tuổi 16 và giành danh hiệu Challenger vào các năm 2024 và 2025. Trước Miami Mở rộng, anh mới chỉ có hai chiến thắng ở cấp độ ATP. Trong hành trình này, anh đã đánh bại Marcos Giron cùng hai tay vợt top 20 là Luciano Darderi và Karen Khachanov.

Vy Anh