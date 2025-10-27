Tay vợt nữ số sáu thế giới bỏ SEA Games 33 vì bất mãn

Thái LanVĐV cầu lông số sáu thế giới Pornpawee Chochuwong đã đến Cục Thể thao Thái Lan (SAT) để nộp đơn từ chối dự SEA Games 33.

Pornpawee cảm thấy bất an và nản lòng trước cách làm việc của Liên đoàn cầu lông Thái Lan (BAT). Cô cho rằng liên đoàn đã đối xử bất công và thiếu đổng cảm. Sau thời gian dài nhẫn nhịn, cô quyết định rút lui khỏi SEA Games 33, như một cách thể hiện phản ứng quyết liệt nhằm giúp các đàn em không phải chịu cảnh tương tự.

Tay vợt sinh năm 1998 cho biết đã dành nhiều tâm huyết cho SEA Games 33, trong đó có việc rút khỏi giải Australia mở rộng và một giải ở Trung Quốc. Cô cũng tự chi trả hầu hết chi phí tập luyện và đi lại do thiếu sự hỗ trợ cần thiết từ BAT.

Pornpawee Chochuwong thi đấu tại giải cầu lông toàn Anh 2020. Ảnh: BWF

Porpawee chờ đợi phản hồi và giải thích từ liên đoàn, nhưng nhiều vấn đề chưa được giải quyết hay cải thiện như kỳ vọng. Ngoài ra, một số lời nói và hành động của quan chức BAT khiến nữ VĐV này cảm thất vọng.

Cầu lông Thái Lan cũng vừa trải qua làn sóng phản ứng dữ dội do các VĐV bị SAT khấu trừ phụ cấp 6.000 baht, khoảng 5 triệu đồng, vì không tham gia buổi kiểm tra sức khỏe cho SEA Games 33. Ngoài Pornpawee, tay vợt nam số một Thái Lan Kunlavut Vitidsarn, hay kỳ cựu như Ratchanok Intanon cũng có trong danh sách.

Tuy nhiên, Pornpawee cho biết quyết định không dự SEA Games không liên quan đến việc trừ tiền trợ cấp. "Tôi thất vọng vì BAT không thông báo về buổi kiểm tra. Nếu có, chúng tôi chắc chắn tuân thủ quy định", tay vợt này nói ở họp báo tại SAT chiều nay 27/10.

Một số VĐV khác không tham dự buổi kiểm tra cho biết họ bị trùng lịch với một số giải đấu. Việc trừ tiền trợ cấp không sai luật, nhưng bị coi là "thiếu đồng cảm", trong khi BAT thiếu hỗ trợ về chi phí thi đấu và trang thiết bị tập luyện cho VĐV.

Tổng thư ký BAT Udomsak Chuenkrut cho biết liên đoàn sẽ nhanh chóng đưa ra giải pháp trong khoảng hai ngày tới. Một cuộc họp với chủ tịch BAT, đại diện SAT và Ủy ban Olympic Thái Lan sẽ được tổ chức để tìm cách thuyết phục Pornpawee Chochuwong trở lại thi đấu SEA Games 33.

Pornpawee Chochuwong thi đấu với Kim Ga-eun của Hàn Quốc ở bán kết đơn nữ giải vô địch cầu lông Hàn Quốc mở rộng ở Suncheon, Hàn Quốc ngày 9/4/2022. Ảnh: AFP

Pornpawee nổi lên từ năm 2015 khi giành HC bạc giải trẻ châu Á 2015 và giải trẻ thế giới 2016. Cô là một phần của đội tuyển Thái Lan giành HC vàng đồng đội nữ 2017, 2019 và 2021, cùng HC vàng đơn nữ 2021. Hiện, cô đang đứng thứ sáu trên bảng Liên đoàn cầu lông thế giới BWF.

Cầu lông được xem là môn thế mạnh của Thái Lan tại SEA Games, cạnh tranh cùng Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên, những tranh cãi vừa qua khiến tâm lý các VĐV bị ảnh hưởng trước thềm Đại hội trên sân nhà. Ngoài Pornpawee, đội nữ còn có Ratchanok Intanon đang đứng thứ chín thế giới, còn Kunlavut là tay vợt nam số hai thế giới.

Trước đó, Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan cáo buộc bị BAT đối xử bất công khi loại khỏi đội tuyển cầu lông Thái Lan. Cặp đôi đã giành HC vàng nội dung đôi nam nữ ở giải VĐQG vào tháng 12/2024. Theo luật cũ, đây là tiêu chí ưu tiên số một cho suất chính thức dự SEA Games 33. Ưu tiên thứ hai là nằm trong top 20 thế giới.

Tuy nhiên, vào tháng 4/2025, liên đoàn lại thay đổi thứ tự ưu tiên. Những VĐV nằm trong top 32 thế giới tự động có suất, rồi mới đến vô địch quốc gia. Điều này khiến Ratchapol và Nattamon bị loại khỏi danh sách dự SEA Games trên sân nhà.

Môn bắn súng và bi sắt của Thái Lan cũng gây ồn ào. VĐV bắn súng đĩa bay Sutiya Jiewchaloemmit cáo buộc Liên đoàn chủ quản thiếu minh bạch và quản lý yếu kém. Vì vậy, xạ thủ từng giành HC vàng World Cup, ASIAD quyết định không tham gia giải tuyển chọn cho SEA Games.

Ngày 23/9, Liên đoàn Bi sắt và Bowling thế giới (WPBC) đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ, khi cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33. Nguyên nhân là Liên đoàn Bi sắt Thái Lan bị thu hồi tư cách thành viên vì vẫn để những nhân vật chịu án cấm điều hành hoạt động. Tuy nhiên, quyết định cấm được thu hồi sau khi Ủy ban Olympic Thái Lan đàm phán thành công với WPBC tại Pháp vào ngày 29/9.

Hiếu Lương