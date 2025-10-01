Nữ xạ thủ Thái Lan tẩy chay SEA Games 33

Thái LanVĐV bắn súng đĩa bay Sutiya Jiewchaloemmit cáo buộc Liên đoàn chủ quản thiếu minh bạch và quản lý yếu kém.

Sutiya là ngôi sao bắn súng Thái Lan ở nội dung skeet – bắn hai đĩa bay được phóng theo đường chéo và cắt nhau. Cô từng ba lần dự Olympic (2012, 2016, 2020), giành HC bạc giải vô địch thế giới 2019, hai HC vàng World Cup 2016, HC vàng ASIAD 2018 cùng 6 HC vàng vô địch châu Á.

Tuy nhiên, vào ngày 29/9, Sutiya quyết định không tham gia các giải tuyển chọn VĐV dự SEA Games 33 do Liên đoàn bắn súng skeet và trap Thái Lan (TCS) tổ chức. Xạ thủ sinh năm 1986 cho biết không thể chấp nhận làm việc dưới sự quản lý của TCS, trong đó có cuộc bầu cử chủ tịch Liên đoàn vào tháng 6/2024.

VĐV bắn súng đĩa bay Sutiya Jiewchaloemmit trong buổi tập luyện tại Thái Lan trước thềm Olympic Rio 2016. Ảnh: Bangkok Post

"Nhiều phiếu bầu của chúng tôi bị tước bỏ một cách bất công", Sutiya nói trước truyền thông Thái Lan ngày 30/9. "Tôi cũng chứng nhiều quyền, đặc quyền của các thành viên bị vi phạm trong suốt quá trình điều hành của lãnh đạo mới".

Theo Sutiya, nhiều quy định bị thay đổi mà không có lộ trình, công tác quản lý không minh bạch và thiên vị với một số thành viên. Bên cạnh đó, cô nghi vấn khoản tài trợ 5 triệu baht mỗi năm, khoảng 4 tỷ đồng, của Cơ quan quản lý đường cao tốc Thái Lan bị sử dụng sai mục đích. Xạ thủ này còn tuyên bố có nhiều bằng chứng và đề nghị cơ quan chức năng điều tra toàn diện hoạt động của TCS.

Khoản tài trợ kể trên xuất phát từ dự án "Một liên đoàn thể thao, Một doanh nghiệp nhà nước". Vì vậy, Sutiya cũng kêu gọi Phó Thủ tướng Thái Lan Thammanat Prompao, người hiện phụ trách Bộ Thể thao và Du lịch, giám sát chặt chẽ việc phân bổ ngân sách từ dự án đến các liên đoàn thể thao khác.

TCS chưa có phản hồi về cáo buộc từ Sutiya. Tuy nhiên, liên đoàn đã công bố 16 VĐV tranh tài ở 6 nội dung tại SEA Games 33 ở tỉnh Ratchaburi.

Sutiya không phải VĐV Thái Lan duy nhất bất mãn với sự quản lý của lãnh đạo trước thềm SEA Games. Vào ngày 19/9, Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan cáo buộc bị Liên đoàn Cầu lông Thái Lan đối xử bất công khi loạt khỏi ĐTQG.

Ratchapol (trái) và Nattamon (phải) thi đấu tại giải cầu lông vô địch Quốc gia Thái Lan 2025. Ảnh: Thairath

Trước đó, hai VĐV này đã giành HC vàng nội dung đôi nam nữ ở giải VĐQG vào tháng 12/2024. Theo luật cũ, đây là tiêu chí ưu tiên số một cho suất chính thức dự SEA Games 33. Ưu tiên thứ hai là nằm trong top 20 thế giới.

Tuy nhiên, vào tháng 4/2025, liên đoàn lại thay đổi thứ tự ưu tiên. Những VĐV nằm trong top 32 thế giới tự động có suất, rồi mới đến vô địch quốc gia. Điều này khiến Ratchapol và Nattamon bị loại khỏi danh sách dự SEA Games trên sân nhà.

Môn bi sắt cũng gây ồn ào. Ngày 23/9, Liên đoàn Bi sắt và Bowling thế giới (WPBC) đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ, khi tuyên bố cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33. Nguyên nhân là Liên đoàn Bi sắt Thái Lan bị thu hồi tư cách thành viên vì vẫn để những nhân vật chịu án cấm điều hành hoạt động.

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Thái Lan đã đàm phán thành công với WPBC tại Pháp vào ngày 29/9. Trưởng bộ môn bi sắt thế giới Claude Azema hài lòng với kế hoạch và cam kết cải cách của Thái Lan theo quy định của WPBC.

"Việc loại môn bi sắt khỏi SEA Games 33 sẽ là bước lùi với cường quốc bi sắt như Thái Lan", bài viết trên Bangkok Post có đoạn. "Kết quả vừa qua đã khôi phục lại uy tín cho thể thao Thái Lan".

Hiếu Lương