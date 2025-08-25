Tay vợt Indonesia gây sốc ở Mỹ Mở rộng

MỹJanice Tjen trở thành tay vợt Indonesia đầu tiên vào vòng hai Mỹ Mở rộng, khi đánh bại hạt giống số 24 Veronika Kudermetova với tỷ số 6-4, 4-6, 6-4.

Sau khi trở thành tay vợt Indonesia đầu tiên vượt qua vòng loại Mỹ Mở rộng kể từ 2004, Tjen tiếp tục chơi ấn tượng để ghi tên vào vòng hai, nơi cô sẽ gặp đối thủ cùng trang lứa, cũng là cựu vô địch Emma Raducanu.

Tay vợt 23 tuổi thể hiện phong độ và bản lĩnh đáng kinh ngạc dù gặp hạt giống Kudermetova - người hơn cô 120 bậc ở bảng điểm thế giới. Khả năng đánh thuận tay ổn định từ cuối sân, kết hợp những cú cắt trái sâu phòng thủ và lên lưới quyết đoán giúp Tjen có 26 điểm winner cả trận. Trong set cuối, cô cứu hai break-point ở game bảy, nhờ đó bảo toàn lợi thế dẫn một game và đi tới chiến thắng quyết định với tỷ số 6-4.

Tjen đánh trái tay trong trận gặp Kudermetova ở vòng một Mỹ Mở rộng, tại tổ hợp Flushing Meadows, New York hôm 24/8. Ảnh: USO

Tjen đến Mỹ Mở rộng với phong độ bùng nổ, sở hữu thành tích 55-10 trong năm nay, phần lớn từ các giải đấu cấp thấp. Chỉ từ tháng Năm đến tháng Bảy, cô thống trị các giải ITF với chuỗi 27 trận thắng liên tiếp, đoạt năm danh hiệu.

Tay vợt Indonesia theo học quần vợt ở Mỹ, là ngôi sao của Đại học Oregon. Trước khi quyết định theo quần vợt chuyên nghiệp, Tjen tốt nghiệp ngành xã hội học. "Tôi đã đắn đo, nhưng các HLV đều khuyên tôi nên thử quần vợt hai năm xem sao", cô chia sẻ về quyết định dấn thân với quần vợt.

Tjen mong chờ trận gặp Raducanu ở vòng hai bởi đây là niềm cảm hứng để cô theo quần vợt. 5 năm trước, Raducanu cũng tạm gác việc đi làm một công việc bình thường để theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học. Tay vợt Anh gốc Trung Quốc sau đó vô địch Mỹ Mở rộng 2021, tạo nên một trong những chuyện cổ tích đáng nhớ nhất lịch sử Grand Slam.

"Tôi xem Raducanu vô địch khi đang học đại học và nghỉ thi đấu để dưỡng thương", Tjen nói. "Từ đó tôi đã khao khát được chơi ở sân đấu này". Trước khi tạo ấn tượng ở các giải đấu mùa này, Tjen từng giúp Indonesia đoạt HC đồng đôi nữ Asian Games 2022, khi cô mới 19 tuổi.

Cũng trong ngày mở màn Mỹ Mở rộng, tay vợt nữ Đông Nam Á khác là Alexandra Eala đánh bại hạt giống số 14 Clara Tauson với tỷ số kịch tính 6-3, 2-6, 7-6 (13-11). Eala trở thành người Philippines đầu tiên thắng trận vòng đấu chính Mỹ Mở rộng. "Tôi biết Tjen từ lâu khi thường gặp nhau tại các giải trẻ", Eala chia sẻ về đàn chị lớn hơn ba tuổi. "Thật tuyệt khi nhìn thấy cô ấy ở đây và giành chiến thắng. Tôi hy vọng chúng tôi tiếp tục tạo thêm cảm hứng cho nhau".

Vy Anh