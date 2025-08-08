Tay vợt 18 tuổi thắng bốn nhà vô địch Grand Slam để đăng quang

CanadaVictoria Mboko hoàn tất tuần lễ trong mơ ở Montreal, khi thắng Naomi Osaka 2-6, 6-4, 6-1 để vô địch WTA Canada Mở rộng.

Được đặc cách dự giải, Mboko tạo nên hành trình gây sốc khi hạ bốn cựu vô địch Grand Slam, gồm Sofia Kenin, Coco Gauff, Elena Rybakina và Osaka. Trong đó, Gauff và Rybakina lần lượt là hạt giống số một và số ba. Đây là lần đầu một tay vợt tuổi teen làm được điều này kể từ Serena Williams năm 1999.

Mboko mừng danh hiệu WTA đầu tay trên sân trung tâm Montreal, Canada hôm 7/8. Ảnh: Reuters

Bắt đầu năm 2025 với vị trí 333 thế giới, Mboko sẽ vươn lên số 34 WTA sau chức vô địch, tăng 51 bậc so với trước giải. Cô cũng trở thành tay vợt chủ nhà thứ ba đăng quang ở giải Canada Mở rộng trong kỷ nguyên Mở, sau Faye Urban (1969) và Bianca Andreescu (2019).

Ở chung kết, Mboko tận dụng tới tám trong chín break-point, thắng sau ba set giằng co với tổng cộng 13 lần bẻ game trong 25 game đấu. Đây cũng mới là lần thứ sáu trong lịch sử, chung kết WTA 1000 quy tụ hai tay vợt ngoài top 40 thế giới.

"Tôi luôn ngưỡng mộ Naomi từ khi còn nhỏ, thật đặc biệt khi được đối đầu với chị ấy", Mboko nói trong lễ trao giải. Chức vô địch này cũng giúp Mboko trở thành tay vợt đặc cách thứ ba trong lịch sử vô địch một giải WTA 1000, sau Maria Sharapova (Cincinnati 2011) và Bianca Andreescu (Indian Wells 2019).

Mboko có cha mẹ đều là người CHDC Congo. Cô trình làng Grand Slam ở Roland Garros năm nay, bằng hai trận thắng trước Lulu Sun và Eva Lys, trước khi thua HC vàng Olympic 2024 Zheng Qinwen ở vòng ba.

Năm 2025, Mboko đã thắng tới 51 trong 59 trận ở mọi cấp độ chỉ trong hơn bảy tháng. Cô từng thắng liên tiếp 22 trận hồi đầu mùa, chủ yếu ở các giải Challenger, và đoạt 4 danh hiệu ITF. Canada Mở rộng là danh hiệu WTA Tour đầu tiên của tay vợt 18 tuổi.

Vy Anh