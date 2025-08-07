Hành trình cổ tích của tay vợt 18 tuổi tại Canada Mở rộng

CanadaBắt đầu mùa giải ngoài top 300 thế giới, Victoria Mboko đánh bại ba cựu vô địch Grand Slam để vào chung kết giải WTA 1000 ở Montreal.

Mboko là tay vợt đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở làm được điều này, khi cô hạ Sofia Kenin, Coco Gauff và Elena Rybakina ở vòng hai, vòng bốn và bán kết. Ở trận đấu tối 6/8, Mboko thua set đầu 1-6 trước hạt giống số 9 Rybakina, nhưng vẫn thắng 7-5, 7-6 ở hai set sau, bất chấp việc bị chấn thương cổ tay sau một cú ngã.

Mboko mừng chiến thắng trước Rybakina ở bán kết Canada Mở rộng, trên sân Trung tâm Montreal hôm 6/8. Ảnh: Reuters

Chiến thắng của Mboko càng trở nên ngọt ngào hơn khi cô hai lần liên tiếp thoát hiểm trong set quyết định, ngăn Rybakina đến với chiến thắng khi cầm giao bóng định đoạt trận đấu. Ở loạt tie-break, cô thắng cả ba điểm cuối khi hai tay vợt hòa 4-4, để đi đến thắng lợi.

Việc hạ ba nhà vô địch Grand Slam, trong đó có Gauff và Rybakina ở phong độ cao, khiến Mboko trở thành bất ngờ lớn nhất tại WTA Tour năm 2025. Cô là tay vợt thứ ba lần đầu vào chung kết hệ thống ngay tại sự kiện WTA 1000 danh giá, sau Caroline Dolehide ở Guadalajara năm 2023 và Anna Kalinskaya ở Dubai năm 2024.

Mboko đang thăng tiến mùa này, leo từ vị trí 333 lên 85 thế giới trước Canada Mở rộng, và sẽ vào top 40 khi bảng điểm cập nhật tuần tới. Cô từng thắng liên tiếp 22 trận hồi đầu mùa, chủ yếu ở các giải Challenger, và đoạt 4 danh hiệu ITF. Mboko dự Canada Mở rộng nhờ suất đặc cách. Mboko là tay vợt thứ ba đi đến chung kết với suất này, sau Monica Seles năm 1995 và Simona Halep năm 2015.

Ở chung kết, Mboko tiếp tục đối mặt một nhà vô địch Grand Slam khác - Naomi Osaka. Tay vợt 27 tuổi, người từng đoạt bốn major, mới thua một set từ đầu giải. Osaka vừa hạ hiện tượng Clara Tauson ở bán kết với tỷ số 6-2, 7-6, hứa hẹn sẽ là đối thủ khó khăn nhất của Mboko trong cả hành trình tại Montreal.

Mboko có cha mẹ đều là người CHDC Congo. Cô trình làng Grand Slam ở Roland Garros năm nay, bằng hai trận thắng trước Lulu Sun và Eva Lys, trước khi thua HC vàng Olympic 2024 Zheng Qinwen ở vòng ba. Năm 2025, Mboko đã thắng tới 50 trong 59 trận ở mọi cấp độ chỉ trong hơn bảy tháng.

Vy Anh