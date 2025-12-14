Tay súng IS phục kích, hạ sát nhóm quân nhân Mỹ

Một tay súng IS phục kích và bắn chết ba công dân Mỹ, gồm hai quân nhân và một phiên dịch viên, khi họ đang làm nhiệm vụ ở Syria.

"Hai quân nhân và một dân thường Mỹ đã thiệt mạng, ba binh sĩ cũng bị thương khi bị một tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phục kích ở Syria ngày 13/12. Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt tay súng này", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, thông báo hôm nay.

Reuters cho hay dân thường thiệt mạng là một phiên dịch viên đi cùng nhóm lính Mỹ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell nói rằng vụ phục kích xảy ra ở thành phố Palmyra, nơi IS từng kiểm soát trong giai đoạn mở rộng địa bàn tại Syria. "Nhóm binh sĩ Mỹ khi đó đang thực hiện hoạt động tiếp xúc lãnh đạo quan trọng, nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố", ông nói.

Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack thêm rằng cuộc phục kích đã nhằm vào "đội tuần tra chung giữa Mỹ và chính phủ Syria".

Binh sĩ Mỹ diễn tập chung với liên quân quốc tế chống IS ở tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, tháng 9/2022. Ảnh: AFP

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump gọi đây là "vụ tấn công của IS nhằm vào Mỹ và Syria, ở khu vực rất nguy hiểm mà lực lượng chính phủ Syria chưa kiểm soát hoàn toàn". Ông thêm rằng người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa đã bày tỏ "cực kỳ tức giận và lo ngại về sự việc".

"Chúng ta sẽ trả đũa", ông Trump nói với báo giới bên ngoài Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani cho biết Syria lên án mạnh mẽ "cuộc tấn công nhằm vào nhóm tuần tra chung chống khủng bố" gần Palmyra, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Vị trí thành phố Palmyra, Syria. Đồ họa: BBC

Sự việc xảy ra khoảng một tháng sau khi Syria thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác chính trị với liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu, nhân chuyến thăm của ông Sharaa đến Nhà Trắng.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Syria và nước láng giềng Iraq vào năm 2014. Lực lượng vũ trang Iraq với hỗ trợ từ liên quân nước ngoài đẩy lùi IS vào năm 2017. Hai năm sau, IS cũng bị đánh bại hoàn toàn tại Syria, sau các chiến dịch riêng rẽ của Nga và Mỹ.

Dù không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào, tàn dư IS vẫn hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ. Mỹ phối hợp với Iraq và Lực lượng Dân chủ Syria, với nòng cốt là dân quân người Kurd, triển khai nhiều chiến dịch chống IS tại khu vực biên giới Iraq - Syria trong năm qua.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)