Nghi phạm giơ súng, cướp 3 tỷ đồng tại ngân hàng bị bắt

Hải PhòngNguyễn Văn Nam bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên, sau 2 ngày gây ra vụ cướp ở Vietcombank chi nhánh Đình Vũ, lấy đi khoảng 3 tỷ đồng.

Khoảng 11h30 ngày 9/1, tại khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nghi phạm 23 tuổi đã bị các trinh sát của Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp với lực lượng thuộc Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Thái Nguyên khép vòng vây.

Nghi can Nguyễn Văn Nam khi bị bắt. Ảnh: CTV

Nam bị cáo buộc gây ra vụ cướp Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đình Vũ tại tòa nhà Đình Vũ Plaza (quận Hải An, Hải Phòng) vào khoảng 15h20 ngày 7/1.

Khi gây án, Nam mặc bộ đồ đen, đi giầy thể thao, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, khoác ba lô, mang theo súng. Phòng giao dịch lúc này không có khách hàng, nghi can cầm súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên.

Để có phương tiện bỏ trốn đến Thái Nguyên, cách hơn 160 km, Nam cướp xe máy của nhân viên bảo vệ ngân hàng.

Chiều 7/1, Nam cầm súng đe dọa giao dịch viên tại Vietcombank chi nhánh Đình Vũ, Hải Phòng. Ảnh: Trích từ camera an ninh

Nhà chức trách thu một khẩu súng bắn đạn chì, được xác định là vũ khí gây án. Phần lớn số tiền bị cướp được thu hồi.

Khi cướp được tiền Nam mua một xe phân khối lớn. Nghi phạm là người ham chơi, mê xe phân khối lớn và thích đi phượt.

Giang Chinh