Cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Tên cướp mang theo vật giống súng đe dọa nhân viên, cướp tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở Đình Vũ, TP Hải Phòng.

Tối 7/1, Trung tá Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Công an quận Hải An, cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố điều tra, truy bắt nghi can đã gây ra vụ cướp ở phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đình Vũ.

Trước đó, khoảng 15h30 chiều cùng ngày, một người đàn ông bịt khẩu trang đi vào phòng giao dịch đặt tại tòa nhà Đình Vũ Plaza, phường Đông Hải 2 (quận Hải An), bất ngờ rút vật giống súng đe dọa nhân viên giao dịch, cướp đi một số tiền, rồi chạy ra cửa, lên xe máy tẩu thoát.

Hiện số tiền bị cướp chưa được nhà chức trách thông tin.

Giang Chinh