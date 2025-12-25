Tây Ninh thưởng Tết cao nhất 600 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất tại Tây Ninh lên tới 600 triệu đồng ở doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, thấp nhất mức 100.000 đồng.

Ngày 24/12, Sở Nội vụ Tây Ninh cho biết đã có 486 doanh nghiệp với hơn 210.000 lao động báo cáo tình hình tiền lương, thưởng.

Trong số này, 176 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Dương lịch cho hơn 40.200 lao động. Mức cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân khoảng 2,2 triệu đồng mỗi người.

Công nhân tại xưởng may tại Tây Ninh. Ảnh: Hoàng Nam

Đối với Tết Nguyên đán, 429 doanh nghiệp lên kế hoạch thưởng cho hơn 196.000 lao động. Mức cao nhất 600 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân 7,5 triệu đồng mỗi người.

Năm nay, thu nhập bình quân của người lao động tại Tây Ninh đạt hơn 11 triệu đồng mỗi tháng. Mức lương cao nhất tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gần 52 triệu đồng mỗi người mỗi tháng; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước hơn 89 triệu đồng; khu vực dân doanh hơn 263 triệu đồng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 431 triệu đồng.

Hiện có 160 doanh nghiệp ở Cà Mau báo cáo kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Trong đó, 55 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Dương lịch cho hơn 3.400 lao động, mức bình quân 2–9,2 triệu đồng mỗi người. Mức cao nhất 36,9 triệu đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh; thấp nhất 100.000 đồng tại doanh nghiệp dân doanh và công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đối với Tết Nguyên đán, 119 doanh nghiệp dự kiến chi thưởng cho hơn 24.800 lao động, mức bình quân 4,5–12,5 triệu đồng mỗi người. Mức cao nhất 200 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, đều thuộc khối doanh nghiệp dân doanh.

So với năm 2025, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ở Cà Mau cao nhất tăng hơn 164 triệu đồng mỗi người, trong khi mức thấp nhất giảm 400.000 đồng.

Hoàng Nam - Chúc Ly