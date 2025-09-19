Tây Ban Nha hất Argentina khỏi đỉnh bảng FIFA

Tây Ban NhaTuyển bóng đá nam Tây Ban Nha trở lại vị trí số một FIFA sau 11 năm, trong khi Argentina.

Theo bảng tổng sắp tháng 9 vừa được FIFA công bố, Tây Ban Nha tăng 8,28 điểm lên 1.875,37, qua đó nhảy từ vị trí thứ hai lên dẫn đầu. Nhà đương kim vô địch Euro bay cao là nhờ hai trận thắng Bulgaria 3-0 và Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu.

Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha lên đỉnh bảng FIFA kể từ tháng 6/2014.

Nico Williams dứt điểm trong trận Tây Ban Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 ở vòng loại World Cup hôm 7/9. Ảnh: Reuters

Tuyển Pháp cũng tiến một bậc lên vị trí thứ hai. Với hai trận thắng Ukraine 2-0 và Iceland 2-1, Kylian Mbappe và đồng đội tăng 8,89 điểm lên 1.870,92.

Do thua Ecuador, đội xếp thứ 25 tháng trước, với tỷ số 0-1, Argentina mất 15,04 điểm. Nhà đương kim vô địch World Cup không chỉ mất vị trí dẫn đầu, mà còn rơi xuống thứ ba. Đây là lần đầu tiên Argentina phải rời đỉnh bảng kể từ tháng 4/2023.

Tuyển Anh giữ nguyên vị trí thứ tư, trong khi Bồ Đào Nha đổi chỗ với Brazil để lên thứ năm. Brazil mất vị trí do thua Bolivia, đội xếp thứ 77 tháng trước, với tỷ số 0-1. Các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về Hà Lan, Bỉ, Croatia và Italy. Đức rơi từ thứ chín xuống 12 do vừa thua Slovakia 0-2.

Morocco nhảy một bậc lên thứ 11, là đội châu Phi có thứ hạng cao nhất. Nhật Bản đứng thứ 19, là đội châu Á có thứ hạng cao nhất.

FIFA còn hai lần cập nhật bảng tổng sắp cho đến tháng 11. Dựa vào bảng tổng sắp này, tổ chức quản lý bóng đá thế giới sẽ xác định các đội hạt giống để bốc thăm vòng bảng World Cup vào ngày 5/12. 42 đội sẽ đủ điều kiện tham dự khi lễ bốc thăm diễn ra. FIFA sẽ xác định sáu vé còn lại qua loạt trận play-off. Italy và Đức có thể phải tham dự loạt trận này do đang thất thế ở vòng loại khu vực châu Âu.

Tuyển Việt Nam tụt một bậc xuống vị trí 114, do không thi đấu từ trận thua Malaysia 0-4 hồi tháng 6. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể cải thiện vị trí nếu thắng Nepal trong hai trận vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10.

Thanh Quý (theo FIFA)