Tây Ban Nha chạm mốc 30 trận chính thức bất bại

GeorgiaVới chiến thắng 4-0 trước Georgia 4-0, Tây Ban Nha xô đổ kỷ lục từng lập được dưới thời Vicente del Bosque ở các giải đấu chính thức và gần như chắc suất dự World Cup 2026.

Tây Ban Nha thắng 25, hòa 5 trong 30 trận chính thức gần nhất, qua đó vượt qua cột mốc 29 trận bất bại dưới thời Vicente del Bosque giai đoạn 2010-2013.

Theo báo Tây Ban Nha AS, đây là lần đầu Tây Ban Nha đạt thành tích này và họ trở thành đội tuyển thứ tư trên thế giới chạm mốc 30, sau Morocco (38 trận), Senegal (36 trận) và Italy (31 trận).

Mikel Oyarzabal mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Tây Ban Nha thắng Georgia 4-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trên sân Boris Paichadze Dinamo, Tbilisi ngày 15/11/2025. Ảnh: AP

Lần gần nhất Tây Ban Nha thất bại trong một trận đấu chính thức là ngày 28/3/2023, với tỷ số 0-2 trước Scotland ở trận thứ hai dưới thời HLV Luis de la Fuente. Trận thua Colombia 0-1 tháng 3/2024 không tính vào chuỗi này vì đó là giao hữu.

Trong chuỗi 30 trận vừa qua, "La Roja" vô địch Euro 2024, Nations League 2023 và còn vào chung kết Nations League hồi tháng 6. Họ thua Bồ Đào Nha trong loạt luân lưu, nên kết quả được tính là hòa.

Ở bảng E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Tây Ban Nha giành 15 điểm tuyệt đối, ghi 19 bàn, chưa để lọt lưới lần nào và gần như chắc suất dự World Cup 2026. Đội bóng của Luis de la Fuente có 15 điểm cùng hiệu số +19, còn đội xếp sau là Thổ Nhĩ Kỳ có 12 điểm và hiệu số +5.

HLV Luis de la Fuente trong trận đấu Georgia. Ảnh: EFE

Ở lượt áp chót hôm qua, Tây Ban Nha áp đảo và thắng tưng bừng 4-0 ngay trên sân Georgia. Sau trận, De la Fuente bày tỏ niềm tự hào và đề cao tinh thần không ngừng tiến bộ của đội tuyển. Nhưng HLV 64 tuổi cũng thận trọng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn tất mục tiêu ở lượt cuối gặp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân La Cartuja, Sevilla ngày 18/11.

"Chúng tôi vừa đạt một cột mốc quan trọng, khiến cả tập thể xúc động", De la Fuente chia sẻ. "Nhưng điểm mạnh lớn nhất của các cầu thủ là họ không dừng lại ở kỷ lục. Họ muốn nhiều hơn nữa, họ muốn tiếp tục hoàn thiện để hướng tới giấc mơ World Cup. Chúng tôi vẫn có thể thi đấu tốt hơn nữa".

De la Fuente cũng đánh giá Tây Ban Nha đã có màn trình diễn xuất sắc chứ không phải do đối thủ yếu. "Georgia không hề kém, họ có nhiều cầu thủ chất lượng. Nhưng hôm nay họ gặp một Tây Ban Nha chơi đầy tham vọng, quyết tâm và duy trì đẳng cấp rất cao", ông nói.

Hồng Duy (theo AS, Mundo Deportivo)