Tàu sân bay Mỹ xuất hiện gần Iran

Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln bắt đầu hoạt động ở Trung Đông, giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và Iran vẫn căng thẳng.

"Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đang triển khai ở Trung Đông để thúc đẩy an ninh và ổn định tại khu vực", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, thông báo hôm 26/1.

Một quan chức hải quân Mỹ giấu tên cho biết nhóm tàu sân bay Abraham Lincoln đang hiện diện tại Ấn Độ Dương, nhưng không nêu cụ thể.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln di chuyển qua Biển Đông hôm 10/1. Ảnh: US Navy

Thông tin được công bố một ngày sau khi Bộ tư lệnh Trung tâm thuộc không quân Mỹ (AFCENT) thông báo sẽ tiến hành diễn tập Agile Spartan, nhằm chứng minh khả năng triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh tác chiến trên không ở khu vực do CENTCOM phụ trách.

AFCENT lưu ý rằng đây là một phần của hoạt động huấn luyện thường kỳ, không nhằm phản ứng trước những "căng thẳng hiện tại".

Tổng thống Donald Trump ngày 26/1 tuyên bố Mỹ hiện có "một hạm đội lớn" gần Iran, thêm rằng Tehran rất muốn đàm phán. "Tôi biết họ muốn đạt được thỏa thuận. Họ đã gọi điện nhiều lần", ông nói.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington "sẵn sàng hợp tác" nếu Tehran muốn liên lạc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 26/1 cảnh báo về hậu quả nếu có hành động can thiệp từ bên ngoài, nhấn mạnh rằng Tehran tự tin vào năng lực của mình. "Sự xuất hiện của chiến hạm đó sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm và sự nghiêm túc của Iran trong nỗ lực bảo vệ đất nước", ông nói, dường như đề cập tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran gần đây leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.

Vị trí nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln. Đồ họa: IEJ Media

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công, khiến lãnh đạo Mỹ ngừng quyết định hành động quân sự vào phút chót.

Dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục triển khai thêm khí tài đến Trung Đông. Ít nhất 12 tiêm kích F-15E đã được điều đến căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, loạt máy bay vận tải và tiếp dầu cũng được triển khai trên khắp khu vực.

Tờ Wall Street Journal cho biết Mỹ còn điều thêm tổ hợp phòng không Patriot và Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Trung Đông, nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trong kịch bản bị Iran tấn công.

Sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln sẽ giúp Mỹ tăng cường đáng kể lực lượng ở khu vực.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln mang theo loạt tiêm kích tàng hình F-35C, chiến đấu cơ F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, phi cơ cảnh báo sớm E-2D, trực thăng lai CMV-22B và trực thăng săn ngầm. Ba khu trục hạm hộ tống tàu sân bay Mỹ cũng được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, có thể tham gia tập kích Iran trong trường hợp xảy ra xung đột.

Phạm Giang (Theo AFP, War Zone)