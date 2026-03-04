Tàu ngầm Mỹ bắn chìm chiến hạm Iran, 148 thủy thủ mất tích

Lầu Năm Góc xác nhận tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu hộ vệ Iran, khiến 148 thủy thủ mất tích và 32 người được Sri Lanka giải cứu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm nay xác nhận tàu ngầm của hải quân nước này đã đánh đắm một chiến hạm Iran trên Ấn Độ Dương.

Hải quân Sri Lanka trước đó cho biết họ đã giải cứu 32 thủy thủ từ tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran, nhưng hy vọng đang dần tắt đối với 148 người mất tích.

Tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran. Ảnh: Fars News

Theo Ngoại trưởng Vijitha Herath, tàu Dena phát tín hiệu cầu cứu vào rạng sáng ngày 4/3. Chưa đầy một giờ sau, một tàu cứu hộ tiếp cận nơi chiến hạm Iran gặp nạn, ở khu vực cách cảng Galle ở miền nam Sri Lanka khoảng 40 km về phía nam. Con tàu lúc đó đã chìm hoàn toàn và chỉ còn lại vết dầu loang.

32 người sống sót đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện trung tâm thành phố Galle, trong khi hai tàu hải quân và một máy bay đã được Sri Lanka triển khai để tìm kiếm những người mất tích.

Các thủy thủ sống sót kể rằng con tàu bị chìm sau một vụ nổ. Tàu hộ vệ IRIS Dena được cho là đang trên đường di chuyển sau khi tham gia cuộc tập trận quân sự tại cảng Viskhapatnam ở miền đông Ấn Độ.

Một người bị thương được đưa tới Bệnh viện Quốc gia Galle để điều trị sau vụ chìm tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka ngày 4/3. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với những thành viên còn lại của thủy thủ đoàn", một quan chức quốc phòng Sri Lanka nói với hãng thông tấn AFP.

Giám đốc bệnh viện Karapitiya ở Galle cho hay ông được thông báo về khả năng có người thiệt mạng, nhưng chỉ 32 thủy thủ bị thương được đưa đến đây.

Người phát ngôn hải quân Sri Lanka Buddhika Sampath cho biết hành động tìm kiếm cứu nạn của họ phù hợp với các nghĩa vụ hàng hải quốc tế.

Vị trí tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka. Đồ họa: Anadolu

"Chúng tôi phản hồi tín hiệu cầu cứu theo nghĩa vụ quốc tế vì khu vực này nằm trong phạm vi tìm kiếm và cứu nạn của chúng tôi trên Ấn Độ Dương", ông nói.

Cả hải quân và không quân Sri Lanka đều cho biết họ không công bố hình ảnh cứu nạn vì sự việc liên quan đến quân đội nước ngoài. Cảnh sát đã tăng cường an ninh bên ngoài bệnh viện Galle.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)